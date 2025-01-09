法務部考察費用交鋒！翁曉玲問網路會議「幹嘛派人？」　綠委當面糾正

記者杜冠霖／台北報導

立法院司法法制委員會今（9日）審查法務部預算，對於法務部考察費用，白委黃國昌、藍委翁曉玲提出不同減列版本。預算審查也發生意外插曲，翁曉玲質疑，法務部連續3年派員出席「歐洲司法網『路』會議」，明明是「網路」會議，為何要派員出國？綠委吳思瑤則當面糾正，會議正確名稱是「歐洲司法網絡會議」（European Judicial Network，EJN），不是「網路」，是國家間的網絡會議。

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）



針對法務部出國考察預算799萬，白委黃國昌提案砍掉600萬，藍委翁曉玲則是提案減列200萬，預算審查時，翁曉玲質疑，出國預算計畫到底執行狀況如何？且法務部連續3年派員出席「歐洲司法網『路』會議」，但這明明是「網路」會議，為何要派員出國參加，還是你們翻譯有問題，這到底是什麼會議？

對於國外旅費部分，召委吳宗憲則指出，法務部列很多防制洗錢組織或是簽署司法互助等，自己不會反對，「我當年（擔任檢察官時）也曾經因為這個出國簽司法互助，我知道這在做什麼，但要看到詳細資料。」

綠委吳思瑤當面糾正翁曉玲，把預算書好好讀好是立委最基本功課，考察是不斷累積、促成政策，如果一趟考察就可以把政策改掉，蠻不適當，大家就事論事。而翁曉玲質疑的會議正確名稱是「歐洲司法網絡會議」（European Judicial Network，EJN），不是「網路」，是國家間的網絡會議。

吳思瑤還指出，這個會議在1998年成立正式運作，是歐盟第一個為了司法合作而建立的機制，台灣在2016年正式出任EJN的聯繫窗口，因為台灣與歐盟的關係仍須持續努力，每年都要參與其運作。

而根據EJN官網介紹，EJN於1998年起運作，每年舉行3次會員大會，其中1次固定在秘書處所在地海牙舉辦，另外2次則由會員國輪流承辦，舉辦目的在於讓各國窗口相互認識以及分享經驗，特別是在刑事司法合作上遇到的問題。雖然我國非屬歐盟會員國，但與挪威、瑞士等國家併列為觀察員。

