全球陰莖尺寸排行出爐！「台男12.5cm」名次曝光　輸日本贏南韓

▲ 外國網站調查多國男性陰莖平均尺寸。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合報導

線上資料庫Data Pandas公布各國男性陰莖尺寸排行，蘇丹、剛果、厄瓜多3國以17.5公分以上占據前3名，台灣以12.5公分排名第117，勝過香港、新加坡及南韓等國，略低於13.91公分的全球平均值，墊底的則是泰國的9.43公分。

根據《每日郵報》，Data Pandas是一間健康、犯罪、教育、人口統計與經濟線上資料庫，這份全球142國陰莖尺寸排行基於一份2014年發表於英國泌尿期刊BJU International（BJUI）的性醫學報告，針對世界各地既有研究進行全面回顧。

排行榜顯示，非洲國家蘇丹以17.95公分高居全球之冠，民主剛果以17.93公分緊追在後，排名第3的厄瓜多也有17.59公分，第4到10名依序為剛果共和國、迦納、奈及利亞、委內瑞拉、黎巴嫩、哥倫比亞及喀麥隆。

而平均陰莖尺寸最小的10個國家都在亞洲，墊底的泰國為9.43公分，接著是北韓的9.6公分及柬埔寨的9.84公分，倒數第4至10名為尼泊爾、緬甸、寮國、越南、斯里蘭卡、南韓及菲律賓。

台灣以12.5公分排在第117名，輸給美國的14.15公分、中國的12.9公分、日本的12.6公分，但贏過印尼的11.67公分、香港的11.19公分、新加坡的11.16公分等。

除勃起長度以外，男性在意的還有陰莖周長和體積。Data Pandas分析指出，陰莖周長排名前5的除了厄瓜多皆為歐洲國家，法國16.63公分最粗，接著依序為荷蘭、厄瓜多、比利時及丹麥；至於體積排名由厄瓜多居冠，平均為252.8立方公分，蘇丹和民主剛果則分別為244.4立方公分及243立方公分。

值得注意的是，近幾十年來男性平均陰莖尺寸似乎有增長趨勢。2023年發表的一項研究分析1942年至2021年間的75項研究數據，發現勃起陰莖尺寸在29年間增加24%，推測原因與男孩提早進入青春期有關。