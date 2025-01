百萬美元豪宅毀了！洛杉磯野火狂襲　居民曝煉獄場景：56年沒見過

▲ 消防員試圖撲滅房屋火勢。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國加州洛杉磯因野火進入緊急狀態,火勢燒進高級住宅區「太平洋帕利塞德」(Pacific Palisades),迫使3萬人逃離家園。記者目睹百萬美元豪宅陷入火海,當地居民也坦言,在此居住數十年來從未見過這般恐怖場景。

《美聯社》報導,太平洋帕利塞德大火從7日上午燒到深夜,襲捲山丘上許多名人居住的豪宅,當局稱對3萬居民發布疏散令,多達1.3萬幢建築物受到威脅,但因道路堵塞,許多人被迫棄車徒步撤離。洛杉磯消防單位緊急調派休假消防員協助灌救,但消防飛機因風勢太大無法起飛,阻礙滅火工作。

▲ 隨著風勢增強,火勢恐怕進一步蔓延。(圖/路透)

令人憂心的是強勁且乾燥的聖塔安那風暴(Santa Ana windstorm)當天上午開始發威,美國國家氣象局示警,這將是近十年來侵襲南加州的最強風暴,預估夜間風勢將會增強,恐怕危及性命。州長紐森(Gavin Newsom)也警告,「無論如何,我們還未脫離風險」。

居民崔那(Kelsey Trainor)提到,她家社區唯一一條聯外道路完全中斷,兩旁都有火在燃燒,灰燼不斷落下,「當我們往對面看,火勢已經從路的一邊蔓延到另一邊」,「人們帶著狗、小孩和行李下車,一邊又哭又叫」,「道路完全中斷,好像卡住一個小時了」。

Hope everybody gets out safely pic.twitter.com/62769KXrC1