百萬美元豪宅毀了！洛杉磯野火狂襲　居民曝煉獄場景：56年沒見過

▲ 消防員試圖撲滅房屋火勢。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯因野火進入緊急狀態，火勢燒進高級住宅區「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades），迫使3萬人逃離家園。記者目睹百萬美元豪宅陷入火海，當地居民也坦言，在此居住數十年來從未見過這般恐怖場景。

《美聯社》報導，太平洋帕利塞德大火從7日上午燒到深夜，襲捲山丘上許多名人居住的豪宅，當局稱對3萬居民發布疏散令，多達1.3萬幢建築物受到威脅，但因道路堵塞，許多人被迫棄車徒步撤離。洛杉磯消防單位緊急調派休假消防員協助灌救，但消防飛機因風勢太大無法起飛，阻礙滅火工作。





▲ 隨著風勢增強，火勢恐怕進一步蔓延。（圖／路透）

令人憂心的是強勁且乾燥的聖塔安那風暴（Santa Ana windstorm）當天上午開始發威，美國國家氣象局示警，這將是近十年來侵襲南加州的最強風暴，預估夜間風勢將會增強，恐怕危及性命。州長紐森（Gavin Newsom）也警告，「無論如何，我們還未脫離風險」。

居民崔那（Kelsey Trainor）提到，她家社區唯一一條聯外道路完全中斷，兩旁都有火在燃燒，灰燼不斷落下，「當我們往對面看，火勢已經從路的一邊蔓延到另一邊」，「人們帶著狗、小孩和行李下車，一邊又哭又叫」，「道路完全中斷，好像卡住一個小時了」。

Hope everybody gets out safely pic.twitter.com/62769KXrC1 — James Woods (@RealJamesWoods) January 7, 2025

Two houses from us… pic.twitter.com/5lx6kMqdmN — James Woods (@RealJamesWoods) January 7, 2025

太平洋帕利塞德社區與洛杉磯市中心以西約32公里的馬里布接壤，蜿蜒的山坡路上房屋密集，緊挨著聖莫尼卡山脈（Santa Monica Mountains）一路延伸到太平洋沿岸海灘。記者目睹價值數百萬美元的豪宅起火，至少2棟房屋正在燃燒，上頭有直升機在灑水。

居民亞當斯（Will Adams）回憶，得知附近起火後他立刻趕去學校接走2個孩子，而他的妻子試圖撤離時還有餘燼飛進車裡，她和其他居民後來都往沿海方向逃到安全地點。

▲▼伍茲上傳家附近災情。（圖／翻攝自X）

亞當斯直言，他在這裡住了65年，從未見過這般場景。他看著天空變成棕色，又變成黑色，房屋開始燃燒，還可聽見大大小小類似爆炸的聲音，「這太瘋狂了，它（火）無所不在，在帕利塞德的所有角落和縫隙裡」，「一間房子很安全，另一間卻陷入大火」。

好萊塢演員詹姆斯．伍茲（James Woods）撤離後在X上傳多段影片，可見他家附近山上燃起大火，空中瀰漫棕色濃煙，2棟屋子以外的房屋已經起火燃燒。另一名演員斯蒂夫．古根伯格（Steve Guttenberg）則呼籲棄車逃難的居民把鑰匙留在車上，以便為消防車開路，「這裡不是停車場」，「我有朋友還在那裡，他們無法撤離，我正盡可能往那邊走」。

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