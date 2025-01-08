　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

百萬美元豪宅毀了！洛杉磯野火狂襲　居民曝煉獄場景：56年沒見過

▲▼ 洛杉磯野火。（圖／路透）

▲ 消防員試圖撲滅房屋火勢。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯因野火進入緊急狀態，火勢燒進高級住宅區「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades），迫使3萬人逃離家園。記者目睹百萬美元豪宅陷入火海，當地居民也坦言，在此居住數十年來從未見過這般恐怖場景。

《美聯社》報導，太平洋帕利塞德大火從7日上午燒到深夜，襲捲山丘上許多名人居住的豪宅，當局稱對3萬居民發布疏散令，多達1.3萬幢建築物受到威脅，但因道路堵塞，許多人被迫棄車徒步撤離。洛杉磯消防單位緊急調派休假消防員協助灌救，但消防飛機因風勢太大無法起飛，阻礙滅火工作。

▲▼ 洛杉磯野火。（圖／路透）

▲ 隨著風勢增強，火勢恐怕進一步蔓延。（圖／路透）

令人憂心的是強勁且乾燥的聖塔安那風暴（Santa Ana windstorm）當天上午開始發威，美國國家氣象局示警，這將是近十年來侵襲南加州的最強風暴，預估夜間風勢將會增強，恐怕危及性命。州長紐森（Gavin Newsom）也警告，「無論如何，我們還未脫離風險」。

居民崔那（Kelsey Trainor）提到，她家社區唯一一條聯外道路完全中斷，兩旁都有火在燃燒，灰燼不斷落下，「當我們往對面看，火勢已經從路的一邊蔓延到另一邊」，「人們帶著狗、小孩和行李下車，一邊又哭又叫」，「道路完全中斷，好像卡住一個小時了」。

太平洋帕利塞德社區與洛杉磯市中心以西約32公里的馬里布接壤，蜿蜒的山坡路上房屋密集，緊挨著聖莫尼卡山脈（Santa Monica Mountains）一路延伸到太平洋沿岸海灘。記者目睹價值數百萬美元的豪宅起火，至少2棟房屋正在燃燒，上頭有直升機在灑水。

居民亞當斯（Will Adams）回憶，得知附近起火後他立刻趕去學校接走2個孩子，而他的妻子試圖撤離時還有餘燼飛進車裡，她和其他居民後來都往沿海方向逃到安全地點。

 ▲▼洛杉磯野火，好萊塢男星詹姆斯．伍茲（James Woods）上傳家附近災情。（圖／翻攝自X）

▲▼伍茲上傳家附近災情。（圖／翻攝自X）

▲▼洛杉磯野火，好萊塢男星詹姆斯．伍茲（James Woods）上傳家附近災情。（圖／翻攝自X）

亞當斯直言，他在這裡住了65年，從未見過這般場景。他看著天空變成棕色，又變成黑色，房屋開始燃燒，還可聽見大大小小類似爆炸的聲音，「這太瘋狂了，它（火）無所不在，在帕利塞德的所有角落和縫隙裡」，「一間房子很安全，另一間卻陷入大火」。

好萊塢演員詹姆斯．伍茲（James Woods）撤離後在X上傳多段影片，可見他家附近山上燃起大火，空中瀰漫棕色濃煙，2棟屋子以外的房屋已經起火燃燒。另一名演員斯蒂夫．古根伯格（Steve Guttenberg）則呼籲棄車逃難的居民把鑰匙留在車上，以便為消防車開路，「這裡不是停車場」，「我有朋友還在那裡，他們無法撤離，我正盡可能往那邊走」。

►洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」3萬人急撤　好萊塢男星也逃命

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
阿Ken失手狠砸綜藝大哥！　「見對方血流如注」下跪道歉
快訊／桃猿公布教練團完整名單！
好友變小王！借住客廳　順便睡他老婆10次
兒摔斷手勒索麥當勞7千萬！消防夫妻判刑定讞　2人將入獄
蘿拉詐8位數！蔡阿嘎夫妻陷風波首露面　鬆口員工驚人年終
接受器捐「6個月後罹癌」病逝！　醫證實：來自捐贈者

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

好萊塢「御用拍片高中」陷火海！洛杉磯野火狂燒　災難畫面瘋傳

搶糖爹！閨蜜嫉妒「巨乳甜心」大打出手　飯店肉搏畫面外流

北韓軍赴俄死傷慘重！烏軍掌握監聽內容　討論半夜「該如何收屍」

百萬美元豪宅毀了！洛杉磯野火狂襲　居民曝煉獄場景：56年沒見過

海邊穿比基尼一直被搭訕　辣妹「秀出一招」成功嚇退騷擾男

「5個超夯工作」年薪逾300萬！AI顧問最搶手　最高薪是它

接受器捐「6個月後罹癌」最終病逝！　醫竟證實：來自捐贈者

尹錫悅律師尹甲根稱「昨日才在官邸和總統見面」　批「逃跑說」為惡意造謠

1分鐘燒掉5座足球場！洛杉磯野火萬人撤離　拜登最新聲明

尹錫悅愛喝酒！前內閣曝他「醉到通宵」狂灌20杯　以為戒嚴是玩笑

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

【拍攝者不救】汪：衣服怎麼卡到牙齒啦～XD

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

老翁開車等紅綠燈突下車　網見他緩慢進後座：阿伯腳麻

好萊塢「御用拍片高中」陷火海！洛杉磯野火狂燒　災難畫面瘋傳

搶糖爹！閨蜜嫉妒「巨乳甜心」大打出手　飯店肉搏畫面外流

北韓軍赴俄死傷慘重！烏軍掌握監聽內容　討論半夜「該如何收屍」

百萬美元豪宅毀了！洛杉磯野火狂襲　居民曝煉獄場景：56年沒見過

海邊穿比基尼一直被搭訕　辣妹「秀出一招」成功嚇退騷擾男

「5個超夯工作」年薪逾300萬！AI顧問最搶手　最高薪是它

接受器捐「6個月後罹癌」最終病逝！　醫竟證實：來自捐贈者

尹錫悅律師尹甲根稱「昨日才在官邸和總統見面」　批「逃跑說」為惡意造謠

1分鐘燒掉5座足球場！洛杉磯野火萬人撤離　拜登最新聲明

尹錫悅愛喝酒！前內閣曝他「醉到通宵」狂灌20杯　以為戒嚴是玩笑

《藥師少女的獨語》開播倒數　幾田莉拉唱片頭：呈現貓貓迷人性格

暹羅公貓化身情聖！　「異瞳美喵」左右環伺恩愛舔毛羨煞眾人

北影女星慘被整！　拍MV全程「倒吊出演」：真的不是人幹的

四接環評初審17日召開！彭啓明：透明開放　20民眾可旁聽發言

王品2024全年營收近222億元　1月連開5店搶攻過年商機

康茵茵意外接觸聚寶盆　一次接三個業配超意外

2025陸劇輪播！霍建華睽違5年回歸「戀上劉亦菲」　劉宇寧談姐弟戀

傅崐萁拒卓榮泰到立院報告　行政院遺憾：失去進一步對話空間

快訊／1縣市低溫特報！急凍跌破10度　冷到明早

饗饗信義店停業中！受影響客人取消用餐「可退還定金」

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

國際熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

19歲少女打輝瑞疫苗　突變「三重G罩杯」

人妻上台擁吻樂團主唱　尪狠斷10年婚

川普威脅丹麥：「不排除武力奪取」格陵蘭

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

輝達重挫逾6％　台積電ADR跌近4%

全球陰莖尺寸排行出爐！　台男輸日本贏南韓

逆轉！台企遭控供應俄武器零件　烏人道歉：被中國製造商偽裝誤導

陸男受邀遊泰國竟被詐騙到緬甸　跳河逃生「淹死也不能跟他們走」

最快今逮捕尹錫悅！擬派特攻隊「空降直升機」

廉航班機起落架驚見2具遺體！　嚴重腐爛恐死亡多日

烏軍無人機遭貓掌拍落　畫面曝光

《紐時》票選全球必去52景點！　台灣「唯一上榜美景」出爐

川普不排除武力奪回巴拿馬運河與格陵蘭：運河被中國控制著

更多熱門

相關新聞

洛杉磯野火1分鐘燒掉5座足球場　拜登發聲

洛杉磯野火1分鐘燒掉5座足球場　拜登發聲

美國加州洛杉磯因野火災情進入緊急狀態，高級住宅區「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades）遭受波及，超過3萬人被迫撤離。受到強勁風勢、乾燥等因素影響，火勢快速蔓延，帕利塞德大火至今已燒毀2900英畝的土地，大約每分鐘燒掉約5個足球場。總統拜登目前就在洛杉磯，稍早已聽取野火災情簡報，並強調白宮將會盡全力協助當局採取應對措施。

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

「Honda、Sony首款電動車」開賣

「Honda、Sony首款電動車」開賣

即／西藏強震增至126死188傷　3609戶房屋倒塌

即／西藏強震增至126死188傷　3609戶房屋倒塌

美企業家搭自駕計程車「竟狂繞停車場」　求救客服：我下不了車

美企業家搭自駕計程車「竟狂繞停車場」　求救客服：我下不了車

關鍵字：

洛杉磯加州野火災情撤離

讀者迴響

熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

獨／邱軍撞運將急衝修車廠　3天沒拆1顆螺絲原因曝

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

《魷魚遊戲2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？　「司機曝對話內容」

「饗饗」爆食物中毒！北市衛生局令停業

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面