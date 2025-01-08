邱軍撞死運將喊：撞到石頭！肇事車現況曝　後照鏡斷、前擋玻璃碎裂

▲邱軍駕駛的車輛狀況曝光。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

25歲歌手邱軍以一首〈運轉人生〉爆紅，不料，近日卻傳出他去年底開車行經基隆市信一路，撞到2名運將逃逸的事件，其中一名運將搶救7天後不治。而邱軍肇事2天後才到案，自稱以為「撞到石頭」，稍早他駕駛的車輛照片曝光。

回顧整起事發經過，邱軍2024年12月27日凌晨4時許駕車行經基隆市信一路時，撞上路邊正在聊天的2名排班運將，其中一人經緊急送醫搶救7天後，仍因傷勢過重宣告不治。

而事發當下邱軍並未下車察看，僅短暫停留後便駛離現場，甚至事後面對警方3度傳喚其到案說明時，他以「很忙」為由不現身，直到警方下最後通牒，他才於12月29日到案說明，推稱自己是「撞到石頭」。

基隆地檢署7日下午傳喚邱軍到庭，他一身黑現身，面對媒體提問不發一語，訊後遭檢方依犯刑法第185條之4第1項後段之駕駛動力交通工具發生交通事故致人死傷而逃逸罪、第276條之過失致死罪等，犯罪嫌疑重大，且有相當理由認其有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

稍早邱軍事發當時所駕駛的車輛曝光，只見前擋風玻璃呈現蜘蛛網狀碎裂，後照鏡也斷裂，顯見撞擊力道不輕。檢警比對李姓運將外傷後初步研判，李姓運將挨撞後，又彈上擋風玻璃，才會造成擋風玻璃碎裂痕跡，至於全案細節仍有待進一步調查釐清。