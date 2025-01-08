台積電才漲45元「為何像中樂透一樣？」　一票人嗨：根本血賺

▲台積電6日飆歷史天價。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「大家持有多少張？」台積電6日股價飆到1125元天價，這讓一名網友感到納悶，若1080元買進，一張也才賺4萬5000元，為何大家很像中樂透一樣開心？文章曝光後，有人解釋，「因為創新高，代表還有機會邁向1200元」；不少人也分享，「我姨婆有55張，均價在500多元左右，光這一波就賺了250多萬了！」

一名網友在Threads表示，台積電從1080元漲到1125元，其實一張也才賺4萬5000元，為何每次上漲後，股民彷彿像中樂透一樣，同時好奇拋問「大家持有多少張？」

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底下網友直呼，「600元以下的台積電是天上掉下來的禮物，若有回檔記得進場」、「漲幅4.5%，投資1000萬，今天就多了45萬，當然中樂透囉」、「因為很多人是從400～500多元開始買的」、「就算你成本1080元，有賺到45000也是可以吃幾餐免費了，小確幸啊」、「持有成本的差異吧，如果有人買在230元，或者掉回600元時入坑，等到現在都是血賺 」、「因為創新高，代表還有機會邁向1200元」。

有網友爽喊，「我有認識的人從8年前買入就一直持有到現在喔，我查了一下8年前的股價也才100多元」、「我姨婆有55張，均價在500多元左右，光這一波就賺了250多萬了」、「17張，200多買的，放好幾年了」、「3張不離不棄，均價365元」、「180元買進，持有到現在的大叔路過，這次股息領近40萬而已」。