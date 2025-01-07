「饗饗」疑似食品中毒！饗賓晚間發聲明：今明兩天全面清消

▲饗饗爆發疑似食物中毒。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「INPARADISE 饗饗」是高人氣自助餐廳，沒事先訂位是吃不到。不過近日有多位用餐民眾反映，1月5日吃完下午茶後出現上吐下瀉。饗賓集團晚間發出聲明，除積極配合衛生局調查，釐清事件原因，1月7日晚上、8日中午將進行自主查核與全面性清消作業。

饗饗是饗食天堂的升級版，餐區規劃了8大餐區，提供逾200款美食，是許多人Buffet控喜愛的餐廳。不過日前有多位民眾在Google留言反映，1月5日吃完下午茶後開始上吐下瀉，有人去急診打了針跟點滴才稍微好一些，但目前還是在高燒跟頭暈中。

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台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，今日接獲醫院通報有民眾9人於1月5日至知名自助餐信義店用餐後，於1月6日起陸續發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食品中毒症狀並至醫院就醫。

林冠蓁表示，因醫院通報就醫人數超過6人，已依疑似食品中毒通報調查採樣標準作業流程，及食品安全衛生管理法第41條要求停業，該業者需向衛生局提出復業申請、完成從業人員4小時教育訓練及相關改善措施後，並經衛生局審查同意暨複查合格始准復業。

對此，饗賓集團晚間9點發出聲明稿，對於民眾1月5日吃完信義店的下午茶後，出現上吐下瀉等身體不適的情形，除積極配合衛生局調查，釐清事件原因，同時即刻展開顧客關懷聯繫行動，蒐集更詳細的體驗經驗。饗賓也提到，今晚及明天中午進行自主查核與全面性清消作業，對於行程受影響的顧客感到抱歉，餐廳會提供最適切的安排。

▲饗賓聲明稿。（圖／饗賓提供）