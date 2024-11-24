心理師偷吃人妻護理師！「多次性交」懷孕產女　綠帽工程師尪崩潰

▲高雄市已婚心理師出軌已婚護理師，還讓護理師懷孕產女。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

高雄市某醫院的心理師阿龍（化名）已婚多年，怎料他竟婚內出軌，與同樣已婚的護理師小芸（化名）發展出不倫戀，甚至讓小芸懷孕。最終婚外情東窗事發，頭戴綠帽的小芸丈夫求償180萬元，法官最終判阿龍須賠48萬餘元，全案確定。

根據判決書內容，阿龍是高雄某醫院的心理師，2019年間因為心裡諮商，認識了院內的護理師小芸，瞬間被對方的美貌迷得神魂顛倒，全然不顧小芸已婚、育有2子的狀況，展開了猛烈追求。

受到追求以後，小芸點頭同意交往，2人於是開始了不可告人的婚外情，時間長達5年。且在2人交往的過程中，因為多次發生性關係，小芸還因此懷有身孕、再度產下1女。

直到後來阿龍的配偶發現丈夫出軌，這段婚外情才曝光。而小芸的丈夫、在南科工作的工程師阿強（化名）得知女兒並非自己的親生骨肉，頓時感到晴天霹靂，身心大受打擊，氣得將阿龍一狀告上法院，求償坐月子費用、孕期住院費用、撫養女兒之費用，加上精神撫慰金等等，一共求償180萬755元。

▲高雄市已婚心理師出軌已婚護理師，還讓護理師懷孕產女。（示意圖／免費圖庫pixabay）



對此，阿龍則坦承有婚外情，不過聲稱阿強2021年就知道女兒並非親生，因此從未支付任何撫養費用，且阿強長期居住在日本，夫妻分居多年，早已倆貌合神離、形同陌路，阿強在日本居住的期間，也有跟其他女生交往，婚姻關係名存實亡。

高雄地院法官審理後則認為，阿強的請求當中，生產時住院治療的2萬4,495元費用、坐月子6萬7,460元費用、女兒出生後的20萬8,800元撫養費用求償有據。此外，法官考量雙方的工作、社會地位等條件後，認定求償18萬精神撫慰金屬有據，超過的部分無理由、予以駁回，最終判阿龍須賠48萬755元。

對於判決結果，阿龍、阿強均感到不服，雙雙提起上訴，不過都被高雄高分院法官駁回，不得上訴。