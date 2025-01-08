他問室內電話只剩2功能還有用？　網友揭留用原因：可省一堆麻煩

記者黃翊婷／綜合報導

現在幾乎人人都有手機，一名網友好奇發問，他家的室內電話只剩下找手機和叫瓦斯的功能，「請問大家還有在用室內電話嗎？」沒想到引發網友兩派意見討論，一派人表示已經停用室內電話多年；另一派人則表示這是留給長輩專用的，相較於手機，可以省下一堆麻煩。

▲網友們認為，室內有線電話還是有存在的必要。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，現代科技發達、智慧型手機普遍，幾乎人人都有手機，「請問大家還有在用室內電話嗎？」他家的室內電話只剩下找手機和叫瓦斯的功能。

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文章公開之後掀起網友兩派意見討論，一派人表示已經停用室內電話了，「10年前撤掉了，一直有騷擾電話跟詐騙打來，不堪其擾，偶爾還有要來訂便當的」、「家裡電話已經停用快10年了吧」。

另一派人則表示還有在使用，「家裡有，而且很常用」、「有，我爸爸對外完全不用手機，都用家用電話聯絡，他在家就是總機」、「打銀行0800客服很好用」、「這是留給長輩專用的」、「我爸媽也都不拿手機，只用室內電話，可以省一堆麻煩」、「停電或家裡訊號不好的時候，這東西還是很好用的」。

至於停電時為何還能使用室內電話，台電曾說明，室內有線電話的電源來自電信業者的機房，所以有線電話插上電話線就可以使用，不會用到家中的電，但無線電話（子母機）就需要插電來充電，這就是為什麼當家裡停電時，有線電話不會受到影響，除非電信業者的機房也沒電才會停擺。