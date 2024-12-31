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基隆男遭焚屍塞冰櫃！主嫌大甲落網　2分局接「神秘電話」成關鍵

▲▼ 基隆趙姓男子遭殺害焚屍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲基隆趙姓男子遭殺害焚屍，警方前往倉庫勘查現場跡證。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆一名69歲趙姓男子疑似因債務糾紛，遭人擄走殺害後，並焚屍對折棄置於貨車的冷凍櫃內，死狀悽慘，警方獲報後鎖定5名犯嫌，並於30日深夜在台中大甲找到吳姓主嫌，正釐清詳細案情中。據悉，金山警分局與基隆市警三分局因個別接獲神秘電話，報案告知此事，才得以讓全案曝光。

初步了解，新北市金山警分局、基隆市警三分局日前接獲報案，指趙姓男子因債務糾紛遭到殺害棄屍，警方隨即成立專案小組追查，於30日凌晨在基隆市信義區培德路一帶查獲一輛載有內裝遭焚燒過屍體冰櫃的小貨車，且男屍遭對折裝入，死狀悽慘，車內還有道教令旗及不少冥紙，相當詭異。

▲▼ 基隆趙姓男子遭殺害焚屍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲房東提供鑰匙給鑑識人員。

警方追查，死者趙男的戶籍地登記在戶政事務所，平時無固定住所，也沒有配偶和子女。警方根據車輛租賃資料，鎖定5名涉案嫌犯，掌握吳姓主嫌搭計程車至台中大甲躲在友人家的路線後，昨天深夜11時由霹靂小組無預警攻堅，順利抓到吳嫌，目前押回分局偵訊中。

檢警今天一早也前往八堵路倉庫，在房東陪同下勘查現場跡證，以釐清趙男是否曾被關押在此處；至於神秘電話部分，僅知道並非兇嫌，身分還有待釐清。

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