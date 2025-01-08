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LDCT揪早期肺癌+胸腔鏡輔助微創手術　埔榮創大埔里治癒首例

▲全女經胸部電腦斷層，於右上肺葉發現一個約2.2公分大的實質化節結，惡性程度高，醫師建議手術切除。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

▲全女經胸部電腦斷層，於右上肺葉發現一個約2.2公分大的實質化節結，惡性程度高，醫師建議手術切除。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

65歲全姓女子去年因跌倒造成胸痛赴台中榮總埔里分院急診，經LDCT篩檢後意外發現胸部右上方有1.7公分的腫塊，並接受胸腔鏡輔助微創手術，僅費時5天即出院，如今已恢復正常生活，更是大埔里地區肺癌篩檢與在地微創手術的第一例成功患者，創造地區醫院重大里程碑。

中榮埔里分院6日邀情全女現身說法，她表示家族中並無肺癌病史，回憶當時得知罹癌的心情，表示：「我原本只感覺自己呼吸不順很不舒服，所以我真的很震驚，但醫師告訴我幸運發現得早，否則等到出現症狀時可能已經來不及了！」她在醫師的建議下接受胸腔鏡輔助微創手術，僅用一個約3公分、另一個僅0.5公分的小切口即完成，欣喜地說：「真的非常感謝埔里分院醫護團隊的專業與細心，讓我能夠健康的活下去。」

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▲埔榮醫院完成埔里地區首例胸腔鏡輔助微創手術，助患者重拾健康。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲▼埔榮醫院完成埔里地區首例胸腔鏡輔助微創手術，助患者全姓女子重拾健康；術後胸部X光顯示雙側肺部擴張良好。

▲埔榮醫院完成埔里地區首例胸腔鏡輔助微創手術，助患者重拾健康。（圖／台中榮總埔里分院提供）

臺中榮總胸腔外科主治醫師翁任康解釋，胸腔鏡輔助微創手術相較傳統手術，具備出血量少、恢復快等優點，且術後只要狀況穩定即可出院，大幅提升患者的生活品質；即使不適合手術的患者，亦可透過化學治療、免疫療法及標靶藥物等多元療程，獲得最適合的治療方案。

中榮埔里分院院長張仁義表示，肺癌是我國及全球癌症死亡率最高的疾病，但早期診斷與治療能大幅提升患者存活率；國民健康署自111年起針對肺癌高風險族群，提供免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，可偵測小於1公分的肺結節，精準度遠勝於傳統X光，大幅提升早期診斷率、減少患者面臨晚期診斷的風險，對50至74歲重度吸菸者及有肺癌家族史的民眾，更是一項關鍵措施；該院更積極推動，並成功挽救第一位來自大埔里地區的肺癌患者。

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