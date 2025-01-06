早餐店老闆娘腰酸背痛以為職業病！就醫檢查驚覺「罹肺癌4期」

▲女子平常經營早餐店生意，長時間感到腰痠背痛，以為是職業病，就醫才知罹患肺癌第四期。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

一名女性平時經營早餐店生意，長期感到腰痠背動，只認為是職業病，沒想到後來喘不過氣就醫，才知道罹患了第四期肺癌。原先無標靶藥物的情況下，女子只能存活約6至9個月，不過透過基因檢測，確認癌細胞出現HER2基因突變，女子接受了新藥治療，經過1年治療後已恢復正常生活。

肺癌已連續2年是台灣癌症發生率的首位，根據衛福部國健署所公布的資料，2022年的癌症登記報告中，肺癌的確診人數達1萬7982人，屬於第一位。值得一提的是，目前肺癌的精準治療技術逐漸成熟，針對不同基因突變型別的藥物陸續問世，過去治療HER2亞型乳癌的抗體複合藥物，現在也取得HER2基因突變肺癌的適應症，能夠精準殺死腫瘤細胞，開啟了肺癌治療的新紀元。

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台北慈濟醫院胸腔內科醫師黃俊耀表示，肺癌的基因突變分型多樣，至今已知的關鍵基因突變，已經超過10種。目前各大國際治療指引，也針對不同基因型別，制定了相應的治療方案，目前台灣已將次世代基因檢測（NGS）納入給付，避免無法在第一時間找到突變基因，錯失對症下藥的黃金時機。

此外，NGS還能夠了解患者的預後，並精準規劃出最適合的治療路徑，避免病友走冤枉路。