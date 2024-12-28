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奪劉家昌生命！肺癌早期無症狀　LDCT公費篩檢明年起條件放寬

▲流行音樂教父劉家昌肺癌離世。（圖／翻攝劉家昌微博）

▲流行音樂教父劉家昌因肺癌離世。（圖／翻攝劉家昌微博）

記者高堂堯／南投報導

「華語流行音樂教父」劉家昌日前因肺癌病逝，引起社會大眾關注；醫師提醒，肺部低劑量電腦斷層攝影（LDCT）檢查是揪出早期肺癌的一大利器，呼籲民眾可多加利用癌症篩檢服務，早期發現、提升治癒機會。

據指出，劉家昌在今年初摸到脖子有腫塊而至醫院就診，檢查結果確診為肺癌，且癌細胞已轉移至腦部，衛福部南投醫院放射腫瘤科醫師嚴儆恒表示，由於肺癌早期無症狀易被忽視，待有症狀再就醫往往已是晚期；依衛福部統計資料指出，112年國人死因統計結果，肺癌持續位居死亡率排名第一，但其實肺癌第一期的五年存活率達9成、第四期就降至1成，可見早期發現的重要性。

▲南投醫院放射腫瘤科醫師嚴儆恒。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲南投醫院放射腫瘤科醫師嚴儆恒。（圖／衛福部南投醫院提供）

嚴儆恒也強調，肺癌晚期並非無法治療：隨醫療技術的進步和防治措施的改善，標靶藥物、免疫療法及精準放射治療發展快速，即使是癌症晚期患者也有機會找到合適的治療計劃，提升存活率、維持良好生活品質。

國健署目前提供50至74歲、具重度吸菸史(菸齡累積達30包/年以上)，或45至74歲女性(50至74歲男性)、具肺癌家族史的民眾，每2年免費接受1次LDCT篩檢；而明年1月1日起，公費篩檢將下修為50至75歲、重度吸菸史(吸菸史達20包/年以上且有意願戒菸或戒菸15年內者)，或40至75歲女性(45至75歲男性)、具肺癌家族史的民眾，每2年免費接受1次LDCT篩檢。

南投醫院放射科主任周連豐說明，LDCT以其1.25毫米的切片厚度，能夠檢測到幾毫米大小的微小結節，顯著提高早期肺癌篩檢的精確度，使得早期肺癌無所遁形，早期揪出病灶、早期治療。

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