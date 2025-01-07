西藏強震「災區空拍」曝光　增至95死130人受傷

記者蔡紹堅／綜合報導

西藏日喀則市定日縣7日上午9時05分發生6.8強震，傷亡數進一步擴大，已增至95人遇難、130人受傷。另外，大陸解放軍也公布了一小段災區的空拍影響，可看見大量建築倒塌、損毀。

日喀則市下午召開記者會，說明地震最新情況，經初步排查，截至下午3時，地震已造成95人遇難，130人受傷，房屋損毀正在統計中；定日縣絨轄鄉電力中斷，措拉山口和加措拉山口出現塌方，救援車輛能夠通行。

▼解放軍拍下的災區空拍照。（圖／翻攝央視）



日喀則市官方表示，此次地震影響鄉鎮有定日縣措果鄉、曲洛鄉、長所鄉、尼轄鄉、加措鄉、協格爾鎮，定結縣郭加鄉、江嘎鎮，薩迦縣雄麥鄉，拉孜縣曲下鎮、查務鄉、芒普鄉、錫欽鄉、拉孜鎮。

日喀則市官方指出，地震發生後，日喀則市立即啓動抗震救災一級響應，派出工作組前往震央，並迅速調集森林消防、武警、公安、部隊等各方力量3400多人、車輛器械150多輛，前往一線開展人員搜救工作，調派醫務人員340多人趕赴震區救治傷員和被困人員。

日喀則市官方強調，目前，搶險救援各項工作正在加緊進行，震區隱患排查、群眾避險安置、受損設施修復工作已全面展開。

▼救難人員進入倒塌的房屋中搜救。（圖／翻攝新華網）

