133天未發生規模6↑地震　專家「2張圖」曝強震機率

▲郭鎧紋表示，台灣每天遇到規模6以上地震機率為1％。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

今年台灣地牛頻頻翻身，顯著有感地震次數為平均值3.9倍。地震專家郭鎧紋表示，根據氣象署統計資料分析，台灣每天遇到規模6以上機率約1％，平均每年約3.6起，而台灣距離上次出現規模6以上地震，為8月16日的規模6.3地震，距今已有133天，加上近期地震活動突然進入平靜期，要留意後續可能的強震。

台灣今年的地震活動相對活躍，地震專家郭鎧紋表示，截至本月23日為止，今年已發生511個顯著有感地震，為平均值3.9倍，但從12月14日至24日，已連續11天未發生顯著有感地震，加上地震學者李錫堤日前示警，平靜期後要留意大地震，也引發大家關注。

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郭鎧紋也根據中央氣象署地震測報中心過去1萬天資料，算出台灣地區發生強震機率。郭鎧紋表示，每天遇到規模6以上機率約1％，每天遇到規模6.5以上地震的機率為0.31％，每天遇到規模7以上地震機率則是0.05％。

▲郭鎧紋統計，今年規模6以上地震累計10起，超過平均值。（圖／郭鎧紋提供）※點圖放大

不過，郭鎧紋指出，地震活動並不是平均出現，在地震活躍期密集出現，間距約30天內發生的有38次，間距30天至100天有30次，但在平靜期時，間距超過100天共35次，其中2007年9月7日發生規模6.6地震後，直到2009年7月14才又出現規模6地震，間距最長達676天。

郭鎧紋說明，最近一次較大地震發生在8月16日規模6.3，至今已133天，加上今年規模6以上地震已經發生10次，超過平均值3.6起，目前雖處於平靜期，但仍要留意後續可能的強震。