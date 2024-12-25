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今年511次地震後「突然11天沒動靜」　專家示警：強震恐醞釀中

▲▼今年地牛翻身超過500起，卻連續14天無地震，專家郭鎧紋提醒，恐醞釀強震。（圖／郭鎧紋提供）

▲今年地牛翻身超過500起，卻連續11天無顯著有感地震，專家郭鎧紋提醒，恐醞釀強震。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

今年台灣地震活動活躍。地震專家郭鎧紋今天表示，截至本月23日為止，今年已發生511個顯著有感地震，為平均值3.5倍，但從12月14日至24日，已連續11天未發生顯著有感地震，加上地震學者李錫堤日前示警，平靜期後要留意大地震，提醒民眾要留意強震可能在醞釀中。

今年台灣地震活動相對活躍，0403花蓮地震更是指標。地震專家郭鎧紋今（25日）指出，氣象署從2000年起，將有感地震區分為顯著有感地震及小區域有感地震，今年台灣規模5.5以上地震次數，已寫下14年來最高，而且截至12月23日已發生511個顯著有感地震，為平均值130.783個的3.5倍。

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▲▼今年地牛翻身超過500起，卻連續14天無地震，專家郭鎧紋提醒，恐醞釀強震。（圖／郭鎧紋提供）

▲今年地牛翻身超過500起，是歷年平均值的3.5倍。（圖／郭鎧紋提供）

郭鎧紋表示，今年因為403花蓮地震關係，地震活動活躍，但從12月14日至24日，已連續11天未發生顯著有感地震，相對於台灣平均每3天就有1次有感地震，這算是相對少見，而今年超過15天無顯著有感地震已知有2次，包括今年1月1日至19日，以及6月25日至7月10日，而今年第一季顯著有感地震僅有16次，正常來說應該是30次，後來也發生0403花蓮地震。

郭鎧紋進一步說明，包括2022年7月29日起，連續34天未發生顯著有感地震，結果在9月17日就發生關山大地震，且學者李錫堤日前曾提到，在大地震臨震前，會有極短暫平靜期，今年台灣地震活動相對活躍，現在突然有一段平靜期，要留意可能醞釀大地震發生。

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