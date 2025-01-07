假「張國煒」推薦飆股保證獲利300%　台中婦遭詐1370萬

▲台中婦人誤信「張國煒」推薦飆股，被詐1370萬。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區1名婦女在臉書看到「星宇航空-張國煒推薦」的股票投資廣告，經點閱連結加入LINE好友後，自稱飆股老師主動連絡可帶領操作股票，婦人幾個月來多次面交合計1600萬元，帳面獲利資金高達6400萬元，後來也很順利的領回230萬元，直到要全數提領才驚覺被騙，警方趁面交之際逮捕20歲方姓車手，依法送辦已獲法院准押，警方又循線追查同集團12人，全力偵辦中。

婦人陸續面交現金1600萬元，經由飆股老師的帶領操作，短短數個月APP上顯示累積資金6400餘萬元，投資報酬率達300%，欣喜之餘想要一次領完，但被要求得繳600萬元服務費，經討價還價降至300萬元，還好在面交前，友人提醒可能有異，向警方諮詢後才知遭受詐騙。

警方趁婦女與方姓車手面交之際，當場逮捕方男，起獲偽造之識別證、存款憑證、契約書及手機等證物，全案以違反「刑法加重詐欺」、「洗錢防制法」及「組織犯罪防制條例」等罪移送偵辦，經檢方聲押，法院准押，後續深入追查，陸續緝捕該詐欺集團介紹人、車手、車手頭及收水等犯嫌共12人到案，全案續辦中。