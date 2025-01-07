罕見癌症傳染？外科醫為癌症患者開刀　5個月後「長惡性腫瘤」

▲ 醫師在手術過程中被傳染癌細胞。（圖／達志／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國一名外科醫師為癌症患者動手術過程中意外割傷手部，5個月後竟發現傷口出現惡性腫瘤，基因檢測確認與該名病患癌細胞一致，推測為手術時癌細胞進入傷口所致，被認為是極其罕見的案例。

這起病例發表於《新英格蘭醫學雜誌》，一名32歲德國男性罹患罕見的軟組織癌「惡性纖維性組織細胞瘤」，接受腹部腫瘤切除手術時，53歲主刀醫師不慎割傷自己的左手手掌，傷口立即進行消毒與包紮。

未料5個月後，這名醫師發現傷口附近出現約3公分大小的硬塊，切除後以顯微鏡檢查，發現也是惡性纖維性組織細胞瘤，比對後發現腫瘤基因與當時病患的癌細胞完全相同，代表癌細胞可能在他不知情下從病患身上透過傷口進入體內。

這份報告指出，通常將異體組織移植到另一個人身上會引發免疫反應，導致對移植組織的排斥，但在這名外科醫師的案例中，腫瘤周圍組織出現強烈炎症反應，腫瘤體積卻增大，表明抗腫瘤免疫反應存在缺陷，推測腫瘤可能「透過某種機制避免免疫破壞」，包括改變細胞分子結構，躲過免疫系統偵測，再加上這名醫師的身體無法有效識別或攻擊腫瘤細胞。

此病例最早於1996年曝光，近期重新引發關注。當時該名癌症患者雖手術成功，術後仍因併發症不幸去世；而醫師在切除手部腫瘤的2年後，未發現任何癌症復發或擴散跡象。

這類案例極其罕見，目前缺乏足夠數據估算癌症在器官或細胞移植過程中傳播的風險。一份2013年發表於《冷泉港醫學展望》的評論指出，癌細胞由捐贈者傳給受贈者的發生率極低，現有資料也非常有限，但已知包括乳癌、結腸癌、肝癌、肺癌、黑色素瘤、卵巢癌、前列腺癌及腎癌等都曾有至少一起透過移植傳播的紀錄。