前女模腹痛就醫驚覺罹癌　腫瘤破裂「切除8器官」現況曝光

▲菲耶露易絲歷經數月腹痛問題之後就醫，沒想到發現罹癌。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

英國前模特兒菲耶露易絲（Faye Louise）2023年就醫發現卵巢囊腫，術後得知罹癌消息，由於腫瘤破裂癌細胞擴散，她只好切除身上8個器官。歷經這一切的她一度陷入絕望，但隨後調整心態積極面對，逐漸康復戰勝癌症，如今成功重返工作崗位。

▲由於腫瘤破裂癌細胞擴散，菲耶露易絲需要接受手術，其中包括切除身上8個器官。（圖／翻攝自IG）

BBC報導，菲耶露易絲的身體2023年春天出現異狀，開始有腹痛問題，起初還以為是經痛，後來接受超音波檢查後發現有卵巢囊腫，隨後接受手術。只不過在手術完成之後，她才知道自己罹癌，且是罕見的腹膜偽黏液瘤（pseudomyxoma peritonei）。

▲如今的菲耶露易絲已經戰勝癌症。（圖／翻攝自IG）

由於腫瘤破裂，癌細胞擴散，菲耶露易絲需要接受手術，其中包括切除身上8個器官，包括脾臟、膽囊、闌尾、卵巢、子宮、輸卵管、肚臍、大網膜及小網膜，還有肝臟的一部分，橫隔膜與骨盆也需另行做處置。

如今的菲耶露易絲已經戰勝癌症，將在每年11月回診進行年度檢查。她稱，確實有些日子曾經深陷絕望深淵，但現在更多的是積極生活，「必須繼續前進，永不放棄」，成功回到蓋特威克機場（Gatwick Airport）擔任航班調度人員，「這份工作相當耗費體力，但我喜歡航空業，很高興能重返工作崗位」。

▼菲耶露易絲重返蓋特威克機場擔任航班調度人員。（圖／翻攝自IG）