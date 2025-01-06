婆婆下令「輪流住院照顧大姑」　媳當場擊落！千人拍手：太帥氣

▲婆婆緊急開家庭會議，要求大家輪流住院照顧大姑。（圖／CFP視覺中國）



網搜小組／劉維榛報導

「不關我的事！」一名人妻透露，半年前住院多日，婆家沒有半個人來幫忙，這口氣她忍了，殊不知最近大姑要開刀住院，婆婆要全家輪流照顧，氣得原PO拒絕後，直接甩頭進房間。超帥氣舉動曝光後，引來千名網友爽喊「自己女兒自己顧呀，輪什麼流，不然請看護呀！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨，婆婆最近緊急開家庭會議，結果內容讓原PO狂翻白眼，未婚的大姑長了子宮肌瘤，「很大顆要動手術，住院大概一個星期，希望大家輪流照顧」。

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結果原PO冷眼拒絕，並說半年前，她也住院20幾天，都是老公、娘家兄弟姊妹照顧，婆家這邊的人完全沒半個人來，諷刺的是，醫院只距離家裡10幾分鐘車程，接著原PO甩頭進房間，「不關我的事！」

文章曝光後，引來2千多名網友拍手叫好，「不用理會婆婆跟大姑！要是我直接開罵」、「叫婆婆自己顧，不然就是請看護」、「自己的女兒自己顧」、「好想看你婆婆聽到這個的嘴臉喔」、「這個時候講，時機很對」、「妳怎麼可以這樣...太帥了」、「不愧是拎得起的媳婦，做得好，讚讚讚」、「這種話也講得出來，是臉皮厚還是不要臉」。