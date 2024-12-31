強吻鍾沛君判賠35萬　朱學恒辯僅數秒：精神痛苦應不甚鉅大

▲名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君被求償精神慰撫500萬元，他辯稱事發僅數秒，精神痛苦「應不甚鉅大」。（圖／記者黃哲民攝）



記者黃哲民／台北報導

名嘴朱學恒2022年在1場私人餐會，酒後趁空檔2度強吻國民黨台北市議員鍾沛君，二審被依強制猥褻罪判刑11月，朱放棄上訴已定讞、近期將報到入獄，台北地院今（31日）再判朱須賠鍾精神慰撫35萬元，可上訴，朱辯稱事發僅數秒、鍾所受精神痛苦「應不甚鉅大」，求償500萬元太高。

判決理由指出，朱學恒承認事發經過與應負賠償責任，但請求法官審酌他當時酒後自制能力欠佳，才做出逾矩行為，且時間僅有數秒，對鍾沛君造成精神痛苦「應不甚鉅大」，他在本案新聞爆發後，無任何通告及節目主持、收入大幅減少，尚須扶養2名未成年子女，主張鍾沛君求償金額過高。

▲鍾沛君對朱學恒提起刑事附帶民事求償，表示若勝訴將全數捐做女性法扶公益基金。（圖／記者屠惠剛攝）

法官認為朱學恒第1次用雙手壓住鍾沛君兩肩固定靠牆親吻數秒回座，旋即又起身1手壓住鍾的肩膀、1手拉住鍾的手臂再度強吻，鍾雖撇頭仍閃躲不了、事隔9天才鼓起勇氣告訴家人，堪認鍾所受精神痛苦重大。

法官審酌鍾沛君擔任市議員，朱學恒為YouTube直播主與媒體從業人員，雙方都屬高社經地位、具有高社會影響力，收入與財產也高於一般人，但鍾求償500萬元尚屬過高，因此判賠35萬元，從去年（2023年）12月9日起至朱付清止，按週年利率5%計息。

本案源於去年（2023年）6月8日，鍾沛君在臉書po文揭露前年（2022年）8月6日，和朱學恒與現任國民黨不分區立委陳菁徽等人吃晚餐，遭朱酒後趁獨處空檔，無預警強吻她還揚言「反正妳明天也不會記得」，她呆坐原位、「千百個問號在腦中翻騰」，不料朱竟又走來，肆無忌憚再次強吻她。

朱學恒寫切結書向鍾沛君道歉、允諾盡可能遠離鍾避免造成任何騷擾，但去年6月毀諾與鍾出席同1個政論節目，還暢談當時大眾關注的#Metoo議題，激怒鍾揭發往事。

朱學恒開直播聲稱當時喝醉斷片失憶，結果更惹起眾怒圍剿，台北地檢署偵辦認為朱本案行為已非偷襲式的性騷擾，去年10月起訴朱涉犯法定刑6月以上5年以下徒刑、追訴權時效為20年的強制猥褻罪嫌。

刑案一審北院判不認罪的朱學恒1年2月徒刑，朱上訴高院二審認罪、獲改判為11月徒刑，朱聲明「本人坦然接受本案判決結果，深自反省懺悔，並不會再上訴消耗司法資源」。因朱和檢方都沒上訴、刑案已定讞，朱近期將被通知報到入監。

鍾沛君在刑案一審對朱學恒提起附帶民事求償500萬元，強調希望所有跟她有類似經歷的人，「相信總有一天，會天亮！」鍾並在個人粉專PO文表示，未來獲賠金額會全數捐做女性法扶公益基金，將再公布具體執行細節。