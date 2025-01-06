獨／新北停車場濺血！交易娃娃機商品價格喬不攏　買家持刀砍人

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區昨天（5日）晚間9時許，3名男子透過臉書社團，相約在樹新路停車場交易娃娃機販售商品，但在交易過程中，對於收購價格有落差，雙方發生爭執，收購的男子憤而持摺疊刀，朝對方攻擊、揮舞，造成一名男子右手約有3公分刀傷，警方將其送醫治療已無大礙，並立即逮捕該名持刀男子。

▲林男(左黑衣)向張男(中黑衣)購買娃娃機商品起糾紛，持摺疊刀向對方揮砍。（圖／記者陸運陞翻攝）



據了解，從事服務業兼職娃娃機台主的44歲林姓男子，日前透過臉書社團「北部娃娃機社團」認識住在新北樹林的20歲張男及林男，由於林男近期要替自己機台捕貨，向張男2人收購商品，並約定於樹新路上停車場面交。約定時間雙方碰面後，林男挑選好所要購入的商品，但在價格上雙方出現爭執，爆發激烈口角。

▲救護人員替張男(左黑衣)清理包紮傷口。（圖／記者陸運陞翻攝）

林男表示，自己下班從土城過來取貨，希望在價格上有所優惠，遭張男拒絕並口出惡言，因此持預藏的摺疊刀，朝張男右手攻擊；張男右手遭劃傷，當場血流不止。警方獲報抵達，先將受傷的張男送醫，並逮捕依傷害現行犯在場的林男，詢後警方依傷害罪移送新北地檢署偵辦。

▲警方查扣林男用來傷人的摺疊刀。（圖／記者陸運陞翻攝）