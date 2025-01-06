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7-11新品「開心果霜淇淋、拿鐵」來了！思樂冰同步哈密瓜新口味

▲▼7-11推出開心果霜淇淋、拿鐵，思樂冰也有新品「哈密瓜」風味。（圖／7-11提供）

▲7-11推出「開心果霜淇淋」。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

7-11新口味霜淇淋「開心果雪淋霜」正式報到了！堅果香氣與炭烤焦香，讓冰淇淋控躍躍欲試，還首度限時推出「開心果風味拿鐵」，1月8日起至2月1日，買1杯就送「OPEN蛇來運轉開心陀螺」。思樂冰也推出清爽綿密的「哈密瓜」全新風味。

▲▼7-11推出開心果霜淇淋、拿鐵，思樂冰也有新品「哈密瓜」風味。（圖／7-11提供）

▲7-11「雪淋霜」跨界攜手Just Gold鎮金店，推出「開心果」新口味。（圖／7-11提供）

7-11「雪淋霜」霜淇淋跨界攜手Just Gold鎮金店，推出「金開心果新年」開心果雪淋霜新口味，使用低溫碳烤工法製成，保留堅果香氣，呈現綿密質地、色澤，搭配義大利開心果醬及美國杏仁醬，堆疊出層層香氣，形成特殊迷人焦香。

「開心果雪淋霜」1月8日起有「限量金奢款」可免費升級，以漆黑色餅杯盛裝淡淡湖水綠開心果霜淇淋，再撒上鹹香烤焙開心果碎粒，彷彿黑曜石、翡翠與碎金共同譜出的奢華視覺饗宴；買就送一包烤焙開心果碎粒、一片金開心糖片，數量有限，送完為止。

▼開心果霜淇淋自1月8日起，有「限量金奢款」可免費升級。（圖／7-11提供）

▲▼7-11推出開心果霜淇淋、拿鐵，思樂冰也有新品「哈密瓜」風味。（圖／7-11提供）

另於活動期間，掃描聯名杯套/紙杯上QRCODE，加入鎮金店會員登錄發票即可參加抽獎，有機會抽到鎮金店財聚純金元寶、純金豆幣等大獎，總獎品價值超過20萬，讓消費者「開心吃冰抽黃金」增加新年好運。

除此之外，CITY CAFE自1月8日到2月1日，首度推出「開心果風味拿鐵」，嚐鮮價77元(中熱)、88元(大冰)，數量有限售完為止，濃郁醇厚開心果香氣，搭配香滑細膩拿鐵咖啡，期間購買一杯免費加贈「OPEN蛇來運轉開心陀螺」任一款，共有財運、事業、強運、健康、幸福等5種款式可蒐集。搭配「時來運轉新年杯」收集開心陀螺，過年還能跟親朋好友對戰，也可配戴在包包上好運隨身、當桌上擺飾。 

▲▼7-11推出開心果霜淇淋、拿鐵，思樂冰也有新品「哈密瓜」風味。（圖／7-11提供）

▲CITY CAFE 限時推出「開心果風味拿鐵」，買還送「OPEN蛇來運轉開心陀螺」。（圖／7-11提供）

思樂冰同步推出新品「瓜出驚喜」哈密瓜風味，以充滿香氣的哈密瓜果汁、碳酸口感，清爽綿密，1月8日至3月4日買大杯不限口味，即可獲得可口可樂新春歡聚時刻紙杯（限量40萬杯）、歡聚好禮刮起來刮刮卡一張（限量50萬張），有機會抽到思樂冰（可口可樂、果漾蘋果風味蘇打口味）「任2杯最低1元」優惠券，還有可口可樂限量商品，如雙享料理鍋、圓圓墊、運動毛巾等，總獎項將近300個，中獎率100%。
 
7-ELEVEN 攜手新竹伴手禮名店春上布丁蛋糕，推出獨家販售的「春上蛋糕杯」，至今已推過8檔不同口味商品，即日起再推出全新口味「開心果春上方塊戚風杯」，黃金烘烤比例讓開心果內餡包覆於濕潤蛋糕體，售價65元。

●全家X不二家推出「煉乳牛奶霜淇淋」

▲全家首度與「FUJIYA不二家」聯名合作，全新推出「煉乳牛奶霜淇淋」，可搭配「比利時巧克力」成綜合口味。（圖／記者林育綾攝）

全家便利商店Fami!ce霜淇淋，近來首度與日本知名甜點品牌-FUJIYA不二家合作，推出療癒系新口味「煉乳牛奶」，還可搭配深受網友喜愛、熱烈敲碗回歸的「比利時巧克力」口味。1月20日將推出第二波「草莓牛奶」口味，酸甜適中的草莓，搭配煉乳，可說是冬季必吃夢幻甜點。

▲全家1月20日將推出「草莓牛奶」口味。（圖／記者林育綾攝）

此波的霜淇淋還搭配粉嫩的蘋果紅餅皮、專屬聯名霜淇淋紙杯，不管是餅皮或是紙杯，都有著超萌的「牛奶妹」PEKO、「牛奶弟」POKO，視覺與味覺雙重享受。

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