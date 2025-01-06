冰炫風買1送1、小薯免費送！麥當勞APP「本周優惠」一次看

▲麥當勞APP本周限定優惠出爐。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「麥當勞」本周APP限定優惠來了，有OREO冰炫風買1送1、蛋捲冰淇淋下殺10元，還推薯條、蘋果派免費送好康，除歡樂送優惠可重複使用外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至1月8日）

1. 單點OREO冰炫風買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至1月12日）

1. 單點蛋捲冰淇淋特價10元

2. 單點大薯特價56元

3. 單點蘋果派特價34元

4. 單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊特價60元

5. 單點豬肉滿福堡加蛋特價50元

6. 買指定超值全餐送小薯（大麥克餐）

●門市限定（使用期限：1月10日至1月12日）

1. 買超值全餐送蘋果派

●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至1月14日）

1. 單點4塊原味麥克雞塊買1送1（限10:14前使用）

2. 單點4塊原味麥克雞塊買1送1（限10:15後使用）

3. 單點勁辣香雞翅買1送1

4. 單點蘋果派買1送1

▲頂呱呱祭出3大新春優惠。（圖／業者提供）

另，頂呱呱至1月12日前則有「3大新春優惠」，有「花雕新春滿福桶特價399元」，較原價打出71折折扣，現省157元，內含花雕雞呱呱包4顆、原味炸雞2隻、原味雞腿2塊，呱呱包可更換為原味。

「花雕新春輕饗餐特價99元」內含花雕雞呱呱包1顆、小份地瓜薯條1份、35元飲品1杯；「花雕雞呱呱包特價79元」，如購買超值套餐則可享59元加購價，提醒桃園機場、松山機場店不適用以上優惠。