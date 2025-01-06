徐巧芯指控透過隨扈投資中國　柯建銘今提告

▲ 民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨團總召柯建銘日前遭指控透過隨扈彭智青投資中國大陸。對此，柯建銘5日發出聲明表示，今將委任律師，向台北地檢署遞狀控告爆料的國民黨立委徐巧芯等人刑事加重誹謗，及向台灣高等檢察署遞狀控告她與中國串謀，涉犯國安相關法律。

徐巧芯4日指控柯建銘透過隨扈彭智青投資中國大陸，她也秀出自己掌握的證據，包括，彭智青投資中資的事實。2013/1/29透過星展銀行匯款至「金鑰控股（香港）」帳戶$2250000港幣，並寫上「返中國開公司用」等語。還款協議書提到，彭智青先生必須清償中資兩千五百萬新台幣進入指定支票號碼與特定中間人，他們也確實趕在113/8/27，按照協議還款。

柯建銘澄清，彭員只有在1996年反核四運動時短暫擔任隨扈，運動結束後隨即歸建，而徐巧芯指控2013年彭員投資中資時，彭員早已不是他隨扈，直到2015年，因總統立委大選，警察局再派遣彭員擔任隨扈至今。

柯建銘今也發出聲明表示，本席已於8月23日及27日公開聲明，已經善盡告知義務，有關徐巧芯等人近日指涉本席之事，皆為不實訊息，背後皆為中國操弄，意圖製造台灣社會之紛亂，切勿再轉傳，無奈徐巧芯等人無視本席之警告，繼續散播不實謠言，本席絕不姑息。

柯建銘指出，今將委任律師提告，並向台灣高等檢察署遞狀控告徐巧芯等人與中國串謀，涉犯國安相關法律。