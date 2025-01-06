泰女來台賣淫撈金　恐爆逃逸潮

▲因政府對越南女子來台設限，泰女一躍成為國內情色業界的主力。（中壢警方提供）



圖文／鏡週刊

為避免中國以商圍政，政府力推「新南向政策」，2016年開始試辦部分東南亞國家人民來台免簽證，並於隔年全面放寬，不料，原本想藉此增加台灣觀光收入的美意，卻演變成東南亞賣淫女子來台撈金、賺皮肉錢的便捷管道，如今泰國女更取代越南女，成為台灣情色市場的主力，人數之多令人咋舌，也讓警方及移民署頭痛不已！

資料顯示，2023年40歲以下泰籍女子免簽來台人數超過14萬，2024年1到7月已逾11萬，警方查獲的情色陪酒或應召站小姐，8成以上都是持觀光簽證來台的泰國女。

為了遏止歪風，相關單位正研議是否比照越南模式，對泰國免簽設限，例如要求財力證明或擔保人。

▲大批泰女利用入境免簽的優勢來台撈金，政府擬設限管制，卻恐爆發逃逸潮。（讀者提供）

對此，從事國際情色仲介多年的阿龍（化名）認為效果不大，他說：「當年就是因為政府對越南女子來台設限，才會造成國內八大行業供需不平衡，讓泰國女子趁勢崛起，並引發一波越南女的逃逸潮，若對泰國女設限，不過是重蹈覆轍而已。」

阿龍指出，早年政府開放中國大陸人士來台，陸女很快取代台女，成為八大行業主力，後來兩岸情勢趨於緊張，連陸客都無法來台，新南向政策恰巧補上缺口，八大業者開始引進東南亞女子滿足市場需求，但因在泰國從事情色業並不違法，泰女大多留在國內接待歐美觀光客，就算出國撈金，也是以日本、韓國為主，根本沒人想來台灣。

▲泰女因敢玩配合度高，許多應召站都以此為號召招攬尋芳客。（翻攝畫面）

「因為台灣的酒店文化需要陪客人聊天，越南女子當初大多以假結婚方式來台，所以會先學一些基礎中文，自然比較吃香，而僅會簡單英文的泰女只能到應召站賣淫，價格無法提高，來台意願當然也不高。」阿龍說，後來許多越南女子藉台灣政府的「觀宏專案」，以相親名義組團來台，卻在2018年連續爆發5團、共152名越南旅客逃逸事件，逼得政府不得不做出管制。



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