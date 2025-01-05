七堵調車場出軌搶修「今恢復運轉」　台鐵：無人為疏失

▲台鐵1月3日發生七堵調車場列車出軌事故，經過搶修，5日清晨恢復調車作業。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵1月3日發生七堵調車場調車出軌事故，一列125次自強號準備出庫載客時，後方E500型新電力機車中間第3軸突於調車線上出軌，並壓壞8個轉轍器設備，車上無旅客、無人員傷亡，經搶修後，今日清晨恢復調車作業功能，全場正常運轉，台鐵公司今指出，號控及司機員均無人為疏失，運安處詳細查明中。

台鐵公司指出，1月3日七堵調車場事故後，經過搶修人員不斷努力，已於當日深夜完成車輛復軌及入庫、WB路線(出庫線B)復原以及調車號誌銜接，恢復基本的調車機能，下午正線列車運行也不再受到影響。

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▲七堵調車場日前發生列車出軌事故，經過搶修，5日清晨恢復調車作業 。（圖／台鐵公司提供）

1月4日夜間，北區營運處再統合各單位出動78人、大型工程機具8具，進行WA路線(出庫線A)復原工程並全面檢查場內路線，包括工務換新3座轉轍器、電務重整8座轉轍器，及電力線及號誌整修等，今日清晨全面恢復調車作業功能，全場正常運轉。

台鐵公司表示，透過號誌重演，確認當時進路設定及調車號誌皆正常顯示，號控人員及司機員均無人為疏失的情事，另機車頭及電車線經檢視亦無異常。至於是否為轉轍器基座木枕的螺栓鎖定不緊密，或其他綜合因素造成擴軌，正由運安處詳細查明中。

▲台鐵公司董事長杜微（左二）赴七堵調車場關心修復情形。（圖／台鐵公司提供）

目前台鐵總道岔數3618套，台鐵公司指出，已抽換PC枕型道岔2859套、合成枕型道岔12套，剩餘747套木枕型道岔；計畫今年至2027年抽換完成含七堵、彰化機務段等調車場225套，未來將再加速更新進度。

台鐵公司董事長杜微昨日夜間亦至七堵調車場關心修復情形，杜微表示，針對此次事故，公司將嚴予檢討平日設備保養及檢查的落實程度，同時加速設備更新，相關規劃已責成經理部門滾動修正，納入5年安全提升方案中積極執行。

▲台鐵公司董事長杜微視察關心修復情形。（圖／台鐵公司提供）