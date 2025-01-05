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社群媒體刪光光！　他3年多後親揭「最大變化」：快樂多了

▲▼社群媒體刪光光！　他3年多後親揭「最大變化」：快樂多了。（圖／翻攝YT）

▲麥特刪掉社群媒體之後，變得快樂許多。（圖／翻攝YT）

記者吳美依／綜合報導

外國網友麥特（Matt Spear）於2020年刪除所有社群媒體帳號，並且再也沒有回頭。3年多之後，他拍片表示自己的生活完全改變，而且變得快樂多了。

麥特舉例，以前即使他買票進場看籃球賽，也沒有好好享受比賽，而是一直糾結於如何拍出好照片，讓網路上的人們覺得自己很酷，「這完全是浪費時間，我只會無緣無故在那裡滑（手機），拿自己跟其他人比較。」

麥特形容，社群媒體宛如陷阱或癮頭，「而你就是倉鼠輪上的老鼠」，「我終於意識到，當我實際上很不開心時，為什麼這麼擔心別人的生活？」於是，他刪了所有社群媒體帳號和app，「另一個原因是，因為我喜歡保持神秘，從網路消失、自我重塑的想法。」

麥特認為，刪掉社群媒體之後，他成為了「更好的自己」，「我一刪除社群媒體，就沒有壞事了。你不會發現有人告訴你，他們刪掉社群媒體之後，生活變得更糟糕。」

這些日子來，麥特終於能夠專注在自己身上，擺脫錯失恐懼症（FOMO），也就是因為擔心被邊緣化、成為局外人而產生的持續性不安與焦慮，更不再迫切尋求他人認同，為了別人的眼光而活，「我更擔心我在做什麼，我要完成什麼。」

此外，擺脫不斷查看手機的枷鎖之後，麥特多了很多空閒時間，心理健康與幸福感都顯著提升，「你只要專注在自己身上，以及如何讓自己變得更好。這才是你應該關注的。」

如果不想要完全刪掉帳號，也可以休息一個月嘗試看看。研究顯示，退出社群媒體對於心理健康大有助益。2022年一項實驗要求154名受試者停用社群媒體一周，他們都表示焦慮和憂鬱感明顯減少，整體幸福感也有所提高。

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