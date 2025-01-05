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單親媽下海「8小時激戰620男」！群交趴拍成紀錄片爆紅　下場慘

記者王佩翊／編譯

英國23歲OnlyFans女網紅莉莉•菲利普斯（Lily Phillips）近日靠著在14小時內完成百人斬挑戰的紀錄爆紅，然而早在1990年代就有一名性感女星大開群交趴，在8小時內與620名男性發生性關係而打破紀錄，並拍攝成紀錄片。但是迅速走紅的她卻因為迷失在花花世界，不但陷入毒癮與財務問題，還整形中毒。

根據《每日郵報》報導，藝名休斯頓（Houston）的金•霍爾西（Kim Halsey）於1990年代末因紀錄片《世界最大群交第三季》（The World's Biggest Gang Bang III）走紅。她在片中創下短時間內與擁有最多性伴侶的紀錄，當時她目標超越傑思敏•聖克萊爾（Jasmin St. Claire）與300名男性發生性行為的紀錄，計畫要在群交派對中與500名男子上床，最終她竟在8小時內與620名男性完成拍攝，打破紀錄並迅速成為爭議性人物。

這部影片推出後，隨即讓這名作風大膽的單親媽媽爆紅。霍爾西開始上遍各大電視和廣播節目，簽下唱片合約，環遊世界，甚至與名人交往，還以高價拍賣了一部分自己的陰唇組織。然而，在她光鮮亮麗的形象背後，生活卻出現各種問題，她開始陷入毒癮、財務危機，不僅如此，走到哪裡都會遇到瘋狂男粉絲。

霍爾西更在2012年出版的自傳《足夠美麗：群交女王的故事》（Pretty Enough: The Story of the Gang Bang Queen）中自爆，在拍攝成名作《世界最大群交第三季》前，她為了拿下這個機會，只能出賣身體，遭到製作人性虐。製作人在過程中不但對她吐口水，還羞辱她。而她在拍攝前，在身上紋了一個天使紋身，試圖藉此尋求上帝的寬恕。

拍攝當天，她身穿性感賽車手服裝，面對上百名男性、工作人員以及攝影機。霍爾西坦言，她是以「成人片計算法」達到 620 次性行為，也就是說任何短暫的進入都算數。參與者雖然都通過性病檢測，但參加者形形色色，性癖也不同，有部分男性非常粗暴。拍攝結束後，她身心俱疲，下體更像被噴火器灼傷，只能在休息室裡用冰塊冰敷受傷的下體。

儘管紀錄片讓她名利雙收，但也讓她陷入毒癮和整形中毒的地獄。她透露，為了應付繁重的工作，經常使用古柯鹼和冰毒提神，甚至連續數天不進食。到 2002 年，她的房產面臨法拍，賺來的錢幾乎都被揮霍殆盡，還被確診癌症。

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