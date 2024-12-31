攜警上門強制執行！蔡阿嘎找到「喪屍煙彈」　蘿拉秒認：是我的

▲蘿拉家中搜出喪屍煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者陳以昇、黃資真／新北報導

百萬YouTuber蔡阿嘎今年5月指控元老級員工蘿拉（林沛蓁）透過AB合約不法牟利，沒想到半年後蘿拉在今(31日)發聲反咬蔡阿嘎「賺沒良心的錢」，卻又爆出蘿拉家中搜出喪屍煙彈。據悉，當時房東先因抽電子煙被逮到吸的是毒品，蔡阿嘎又在抽屜裡找到3顆詭異的煙彈，而蘿拉也當場坦承是她的，才意外曝光此事。

初步了解，蔡阿嘎跟蘿拉有官司，結果為蔡阿嘎勝訴，因此在28日早上11時許，新北地院帶著書記官、蔡阿嘎，會同蘆洲警分局，前往蘿拉位於蘆洲區的住處查扣有價值物品以強制執行，抵達現場時，因為房子是租的，郭姓房東協助開門進入，眾人一邊尋找有價值的物品，郭姓房東則在一旁抽電子煙。

警方現場勸阻後拿煙彈來驗，結果卻出現依托咪酯陽性反應，而蔡阿嘎繼續尋找其他有價值的東西時，一開抽屜發現裡面有3顆煙彈，且同樣驗出依托咪酯陽性反應，蘿拉也坦承煙彈是她的。警方現場將蘿拉帶回分局偵辦，全案依毒品案移送新北地檢偵辦，並積極追查毒品上游。

對此，新北地院表示，基於執行程序的保密性，只能證實執行書記官確有會同警方前往蘆洲執行，至於當事人跟執行情形，就不便回答了。