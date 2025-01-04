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她遭俄兵剝光「15人輪流性侵」　痛訴殘暴虐行：叫夠大聲才會停

▲▼她遭俄兵剝光「15人輪流性侵」　痛訴殘暴虐行：叫夠大聲才會停。（圖／翻攝Telegram、Media Institute for Human Rights）

▲娜塔莉亞（中）2018年遭俄兵擄走，去年底遭判刑。（圖／翻攝Media Institute for Human Rights）

記者吳美依／綜合報導

來自烏克蘭的娜塔莉亞（Natalia Vlasova）2018年在東部頓巴斯（Donbas）被俄兵擄走，囚禁期間遭到長期虐待與性侵，包括被剝光衣服、讓15名男人輪流強暴，以及不斷電擊，直到慘叫聲夠大，施虐者才終於暫時罷手。

娜塔莉亞被關押在俄羅斯「伊佐利亞齊亞監獄」（Izolyatsia），她出庭時表示，自己遭到獄中關鍵人物瓦希里（Vasyl Yevdokimov）虐待，此人用指甲銼刀磨平她的牙齒，用力捏她的乳頭，把瓶子塞進她的陰道。

娜塔莉亞說，她被膠帶綁住四肢、往身上澆水，還遭遇多次電擊，「如果我尖叫得不夠大聲，他們就會加大電流，然後電擊變得更加劇烈。他們需要一個反應。我一開始不明白，但當我尖叫得足夠大聲，我聽見他們滿意的聲音。」

娜塔莉亞指控，她被關押期間遭遇「系統性強暴」，有次同時多達15名男性施虐。恐怖酷刑結束後，還可能再次被綁起來，高舉雙手、關入狹小密閉空間，被迫站著一整晚，不僅冷到令人絕望，還只能喝一點點水。

▲▼她遭俄兵剝光「15人輪流性侵」　痛訴殘暴虐行：叫夠大聲才會停。（圖／翻攝Telegram、Media Institute for Human Rights）

▲▼她遭俄兵剝光「15人輪流性侵」　痛訴殘暴虐行：叫夠大聲才會停。（圖／翻攝Telegram、Media Institute for Human Rights）

▲網路流傳的伊佐利亞齊亞監獄內部照片。（圖／翻攝Telegram）

娜塔莉亞形容，這些人都是瘋子，透過施虐獲得樂趣，還宣稱知道她女兒的幼兒園在哪裡，要寄去一個裝有炸彈的玩具，殺了小女孩。

太陽報、每日郵報報導，儘管娜塔莉亞在法庭上講述這些悲慘遭遇，卻仍被完全忽略，去年12月24日，與另外2名烏克蘭人瑟爾西（Serhiy Hruzynov）及維克多（Victor Shydlovsky），被裁定犯下恐怖主義罪名、密謀殺害其施虐者瓦希里，在俄羅斯南部軍事法庭，遭判18至22年監禁。

儘管俄方宣稱掌握3人的認罪影片，但他們事後都表示自己遭到嚴刑逼供，而這場審判也被人權團體批評「非常荒謬」。目前尚不清楚3人參與的究竟是什麼恐怖組織。

事實上，除了娜塔莉亞之外，「Izolyatsia: must speak」也長期致力揭露俄軍占領的烏克蘭領土上，所發生的非法拘禁及人權侵犯事件，敦促關閉這間非法監獄設施。該組織於2020年12月，也就是烏俄戰爭爆發前，由烏克蘭外交部聯合伊佐利亞齊亞基金會、烏克蘭研究所、烏克蘭記者兼作家阿謝耶夫（Stanislav Aseyev）創立。

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