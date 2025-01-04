賭城川普飯店外Cybertruck爆炸！　FBI：「死者患PTSD」無關恐攻

▲ Cybertruck爆炸案死者為退役軍人。（圖／路透）

文／中央社

美國調查人員今天表示，拉斯維加斯川普飯店外一輛Cybertruck爆炸起火案，是車內死者患創傷後壓力症候群（PTSD）了結生命所為，未發現他與恐怖團體有任何關聯。

車內死者37歲的利弗斯伯格（Matthew Livelsberger）是俗稱「綠扁帽」的美軍特種部隊成員，他1月1日在這輛租來的特斯拉（Tesla）電動皮卡內舉槍自戕，車內放有汽油罐與煙火，之後爆炸起火燃燒，造成裝有玻璃門的川普國際飯店（Trump International Hotel）代客泊車區附近7人受傷。

法新社報導，美國聯邦調查局（FBI）幹員伊凡斯（Spencer Evans）今天在記者會說，「雖然本案比一般更受關注且聳動，但到頭來這似乎是起輕生悲劇，涉及一名身受創傷後壓力症候群等問題困擾、功勳卓著的作戰退役軍人。」

調查人員說，他們仍在調查利弗斯伯格的遺物，但目前只在他的手機發現兩封信，信中提到殺生帶給他的負荷陰影等各種難題。

伊凡斯說，雖然這輛卡車是在賭城的川普旗下飯店外所爆炸，但利弗斯伯格對川普「未懷有敵意」。

他說，調查人員「未查到死者與任何恐怖團體有涉」還說本案可能是由一些個人與家庭因素所造成。

利弗斯伯格的遺體已燒到難以辨識，但拉斯維加斯警長麥馬希爾（Kevin McMahill）表示，有關當局透過牙科紀錄與DNA，確認死在這輛Cybertruck內的人就是利弗斯伯格。

麥馬希爾說，調查人員仍在努力查明本案的確切時序，目前看來利弗斯伯格飲彈自盡與導致卡車起火的爆炸是「同時」發生。

伊凡斯重申，調查人未發現這起爆炸案跟紐奧良元旦恐攻有關聯。

同為元旦當天的紐奧良致命攻擊，是一名自我忠於伊斯蘭國（Islamic State）的美國陸軍退役軍人開著一輛卡車衝撞慶賀新年的群眾，造成14人死亡，犯嫌之後遭警方開槍擊斃。（譯者：張曉雯／核稿：陳亦偉）

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