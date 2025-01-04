上班半年和老闆牽手拍婚紗！助理嬌喊：吃你會濕　正宮心碎提告

▲高雄一家公司老闆偷吃女助理還拍婚紗，正宮憤而離婚並提告。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人夫和妻子共同經營公司，卻在前年雇用女助理後，立即和女助理發展姦情，兩人偷情不到半年就拍好婚紗照，親密互喊「老公、老婆」，還有「吃你會濕，親親也會濕」等露骨訊息。正宮發現後，心碎結束6年婚姻，也將小三告上法院。高雄地院審理，判女助理侵害配偶權，應賠償15萬元，全案還可上訴。

正宮指出，她和丈夫婚後育有2名子女，也共同經營公司，由丈夫打理大部分公司事務。丈夫在2023年初招聘女助理，卻和女助理發展婚外情，而她在同年6月底偶然在丈夫書桌上，發現丈夫、小三和婚紗公司的契約書，質問丈夫後，才確認兩人姦情。

正宮說，她檢視丈夫手機，看到丈夫和小三到婚紗店試裝的照片，兩人繼續在6月到9月間互傳「謝謝老公」、「但我今天沒喝就很想要了，覺得了解你的越多跟你越貼近」、「那是我們前戲太久了、我想妳老婆、愛妳、可以盡情（嘴唇符號）妳了，讓病毒交流一下」、「吃你會濕，親親也會濕」等鹹濕訊息，顯然熱戀如同情侶，小三已嚴重破壞她的婚姻，導致她在同年10月就和丈夫離婚，身心因此受創，提告對小三求償100萬元。

全案審理時，小三沒有出庭，也沒有提出書狀作任何陳述。法官審理，認為人夫和小三除了傳親密訊息，小三更穿著白色婚紗和人夫拍照，相片中兩人相互依偎、摸臉、牽手、搭肩、捧臉親吻，宛如新婚夫婦，已違反正常異姓友人交往分際，判定小三侵害配偶權，應賠償15萬元。可上訴。