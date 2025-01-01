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名店稱 「9成草莓蛋糕都沒洗」　專家：掌握6原則吃得安心

▲草莓資料照。（圖／記者楊惠琪攝）

▲j草莓表皮嬌嫩，清洗不易，專家提供清洗方法。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台中知名烘焙店「法布甜」負責人甜姐，近日一席市售草莓蛋糕「9成草莓都沒洗」，引發爭議。正值草莓產季，農業粉專「韋恩的食農生活」在臉書發文指出，草莓表皮嬌嫩，的確是不易清洗的水果，但只要掌握6大原則，就可以吃得乾淨又安全，至於坊間流傳用小蘇打粉、醋、麵粉等添加物清洗，其實都比不上清水來得乾淨。

「法布甜」負責人甜姐，近期上傳宣傳影片，聲稱市售草莓蛋糕「9成草莓都沒洗」，宣稱許多店家為了維持草莓外觀好看而不洗草莓，而且草莓產季剛開始跟尾聲最好不要吃，因為農藥殘留高，引發烘焙業者和草莓農氣炸砲轟，甜姐遭炎上後，急忙下架影片並公開道歉。

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食農專家韋恩在臉書發文表示，草莓富含維生素C、鉀、葉酸等營養，但也常有農藥超標問題，在邊境檢驗或本地的抽檢結果裡，不時都可以看到草莓入榜，美國消費者組織也多年將草莓列為12大骯髒水果排行榜之列。但其實只要聰明選擇、好好清洗，草莓依然可以吃得兼顧美味與安心。

韋恩指出，草莓常有農藥超標問題，與其天生的條件有關，包括因鮮嫩皮薄而容易受細菌等病蟲害侵入，以及草莓是連續式作物，因此停藥期不易管理，加上草莓不耐貯放，一定要趁新鮮吃，所以難有充足時間讓系統性農藥完全衰退。

不過，韋恩指出，雖然草莓表皮嬌嫩不能大力刷洗，且表面具有凹凸不平的芝麻狀瘦果不易清洗，但只要掌握6大清洗與購買原則，草莓依然可以吃得兼顧美味與安心。

韋恩建議，清洗草莓的第一步驟是用流水沖洗，把整個帶有蒂頭的草莓在水龍頭下沖洗，藉此沖刷去除大部分的農藥；第二步驟將帶有蒂頭的草莓置於盆中浸泡20至30分鐘，並讓水保持流動或多換幾次水；第三步驟是是要吃之前再去除草莓蒂頭，也要避免吃下果柄，因為先去掉蒂頭會造成草莓在浸泡時吸收外面的農藥進去。

韋恩也提醒，購買草莓時應選擇有產銷履歷或有機標章認證，可避免農藥超標；而草莓買回家後應保持新鮮，吃多少、洗多少，以免加速腐爛。此外，坊間流傳清洗時可加入鹽、醋、蘇打粉、麵粉、清洗劑等，可能反而讓農藥更容易殘留，只要用清水浸泡、反覆清洗即可。

草莓清洗6大原則
流水沖洗：帶蒂頭用水龍頭沖洗，去除大部分農藥。
浸泡清洗：整顆草莓浸泡20-30分鐘，保持水流動或多次換水。
保持蒂頭：吃之前才去蒂，避免農藥在浸泡時進入果肉。
選擇認證：優先選購有產銷履歷或有機標章的草莓。
新鮮即食：保持草莓新鮮，吃多少、洗多少，減少腐爛機會。
避免添加物：用清水即可，避免使用鹽、醋、蘇打粉、麵粉等，反而可能增加農藥殘留風險。

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