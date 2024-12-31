東京晴空塔附近火警！「延燒7屋」恐有人受困　出動30輛消防車

▲ 日本東京晴空塔附近火警。（圖／翻攝自X）

文／中央社

今天是日本除夕夜，東京消防廳表示，下午5時過後接獲東京都墨田區發生火警，消防單位出動約30輛消防車灌救，目前傳出至少延燒7棟建物，及可能有人未及時逃離。

【速報】東京 墨田区押上で火災 炎が上がる pic.twitter.com/9HTtu9a1SO — NewsDigest by JX通信社 / 地震･災害･ニュース速報 (@NewsDigestWeb) December 31, 2024

日本放送協會（NHK）報導，消防單位表示，可能有人未及時逃離火場，目前在全力灌救同時確認詳細狀況。

讀賣新聞及產經新聞報導，火警現場距都營地下鐵淺草線押上站約500公尺，是一處鄰近東京晴空塔的住宅區，東京消防廳獲報後緊急出動約30輛消防車前往灌救，目前持續進行滅火。

TBS電視台報導，已知火警至少延燒7棟建物，面積約300平方公尺，延燒面積還有可能進一步擴大，另傳出可能不只一人受困火場。（譯者：黃名璽）