東京晴空塔附近火警！「延燒7屋」恐有人受困　出動30輛消防車

▲ 日本東京晴空塔附近火警。（圖／翻攝自X）
文／中央社
今天是日本除夕夜，東京消防廳表示，下午5時過後接獲東京都墨田區發生火警，消防單位出動約30輛消防車灌救，目前傳出至少延燒7棟建物，及可能有人未及時逃離。
東京都墨田区で発生したとみられる火災で、SNS上では東京スカイツリーの周辺からあがる黒煙を捉えたとする映像や画像が複数確認できる。 https://t.co/qZfHBU7A9J pic.twitter.com/siYnTn3cQa— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) December 31, 2024
東京都墨田区押上で火事。— ライブカメラDB (@livecam_db) December 31, 2024
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【速報】東京 墨田区押上で火災 炎が上がる pic.twitter.com/9HTtu9a1SO— NewsDigest by JX通信社 / 地震･災害･ニュース速報 (@NewsDigestWeb) December 31, 2024
日本放送協會（NHK）報導，消防單位表示，可能有人未及時逃離火場，目前在全力灌救同時確認詳細狀況。
讀賣新聞及產經新聞報導，火警現場距都營地下鐵淺草線押上站約500公尺，是一處鄰近東京晴空塔的住宅區，東京消防廳獲報後緊急出動約30輛消防車前往灌救，目前持續進行滅火。
TBS電視台報導，已知火警至少延燒7棟建物，面積約300平方公尺，延燒面積還有可能進一步擴大，另傳出可能不只一人受困火場。（譯者：黃名璽）
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