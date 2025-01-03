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指代孕才是歧視婦女　天主教會重申「自然生殖科技」取代

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲天主教會主張，科技或醫療必須始於人性。（懷孕示意圖／Pixabay）

台北訊

天主教會台灣地區主教團3日再次針對《人工生殖法》修正草案及代理孕母議題發表聲明，對婦女醫藥安全的部分進一步提出說明與質疑，期能有助社會大眾與政府更多的理解並尋求解決之道。

天主教會強調，輔助生殖技術並非因為是「人工的」就加以禁止，而是主張科技或醫療必須始於人性，且應服務人類尊嚴及生命之美善，並以此作為道德上重要的評估。相反於此的科技濫用，絕非造福人類，必定有人受害。依現行的《人工生殖法》及其預告的修正草案，先不論危及胎兒的部分，單單就女性用藥安全方面就充滿許多的風險與疑慮，婦女在醫療方面的知情權亦急需加以重視。

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天主教會指出，根據衛福部資料顯示，2021年我國人工生殖施行結果，高達97%皆為試管嬰兒技術(IVF/ET)。操作方式是，讓一名女性藉著施打排卵針、破卵針等來刺激卵巢，再施以麻醉並以侵入性的方式取出所需數量的卵子；由男子自慰取得精子，接著在實驗室中讓卵子受精。如果受精成功、順利發育，再將胚胎植入女性子宮中。不論是不孕症夫妻的妻子、單身女子，或女同志，都是同樣的操作方式，甚至更具爭議的代理孕母也是，差別只在於有無施用「免疫抑制劑」。

天主教會認為，這套技術完全違反人體的生物原則，而且侵入性技術和用藥風險，都是由女性一人來承受。就用藥安全而言，以藥物刺激排卵會增加卵巢癌的風險，如果造成「卵巢過度刺激症候群」，則可能使女性失去生育能力，腎臟或多重器官衰竭，甚至會有死亡的風險。另外，以胚胎植入子宮技術來看，為能順利著床，也必須使用許多藥物，其中以「腦下垂體抑制劑」和「雌激素」最令人擔憂。

天主教會指出，代理孕母在進行人工受孕時，因植入的胚胎不是自己的卵子，身體自然產生排斥作用，因此，除前述藥物之外，還需再加上抗排斥藥物，即「免疫抑制劑」，為能順利受孕。此藥物的作用是降低代理孕母自身免疫系統的機能，同時也會降低對侵入體內的細菌、病毒及黴菌的防衛機轉，使人易受感染。再者，國外研究顯示，同一女性，為他人代孕和自己自然受孕的生產相比，代孕造成的妊娠糖尿病、高血壓及前置胎盤等風險，明顯要高出許多；另一挪威研究也顯示，即使使用「單胎」受孕，同一母親，其代孕發生前置胎盤的機率，高出她自然受孕6倍之多。這些藥物的使用，甚至無法保證人體可以完全代謝，無疑是婦女健康一輩子的隱患。

天主教會認為，人工生殖法修法不但不應再擴展到單身女性及女同性戀者，或是代理孕母身上，甚至應該改以合乎人性與健康的不孕症治療技術，才能符合該法所設定的目的「維護國民的權益、倫理和健康」。

關於不孕症治療的新醫療科技，天主教堅持應遵守三個基本「善」的原則：(1) 平等維護每一個人從受孕到自然死亡的生存權及身體的完好性，包括胎兒；(2) 婚姻的單一性，即尊重夫妻倆只與另一方配偶在婚姻內，成為父親和母親的權利；(3) 人類「性愛」的獨特價值要求「人類生殖為夫妻結合行為後所結的果實，且此性愛必須惟獨在夫妻之愛中發生」。

天主教會重申，「自然生殖科技（NaPro Technology）」是符合這三個「善」原則的不孕症助孕技術，有助於夫妻結合關係及生育，而且不犧牲任何胚胎／胎兒的性命與婦兒健康。此項技術相當成熟，在美國已有近40年實務經驗，不孕症的受孕成功率高達八成、費用相當便宜。值得政府優先推廣，嘉惠女性。

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