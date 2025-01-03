加州墜機「撞進建築物」2死18傷　屋頂破大洞冒煙畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州一架小型飛機2日墜毀撞進機場附近的建築物，至今造成2人死亡、18人受傷，據信事發當時曾經爆出巨響，後來引發火災。空拍畫面顯示，建築物屋頂被撞出大洞，不斷冒煙。

CBS新聞等報導，這架RV-10小飛機失事地點位在富勒頓機場（Fullerton Airport）附近，是一間家具製造企業的大樓。橘郡眾議員柯雷亞（Lou Correa）透露，這家事是飛機撞向建築物，造成內部10多名工人受傷，機上人員狀況不明。

目擊者宣稱在跑出大樓之前有聽到一聲巨響。目擊者魯伊斯（Javier Ruiz）指出，當時看到有人身上與衣服都被燒到，「他的衣服、鞋子也被燒毀，還有他的臉，看起來像是電影裡會出現的場面」。依據拍攝到的空拍畫面，建築物屋頂破大洞，部分位置被燒到焦黑冒煙，小飛機就在建築物內部。

事發之後，附近建築物進行疏散，救援人員在現場治療傷者，多輛救護車趕抵現場待命。當地警方表示，傷者傷勢情況都不同，現場有8人接受治療後離開，另外有10人送醫。

當局並未公布這起墜毀事故細節，美國聯邦航空總署（FAA）已表示，會與國家運輸安全委員會（NTSB）共同進行調查。

▼小飛機墜毀事件造成2人死亡、18人受傷。（圖／達志影像／美聯社）