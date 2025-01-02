台南女苦戀農夫「1天狂打15通電話」　騷擾16個月判刑3月賠10萬

▲邱姓女子追求男友人，無視保護令狂騷擾對方長達16個月，被台南地院判3月，並賠10萬元。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

1名邱姓女子追求經營農具及在宮廟服務的男性友人，即使法院已核發保護令禁止她騷擾，但她仍長時間打電話、傳訊給男方進行騷擾，曾1天連打15通未顯示號碼電話，男方一接就掛斷，也曾打電話到男方服務的宮廟，以付費祭改為由要求回電，否則提告詐欺，連男方未婚妻也被她騷擾，兩人幾近崩潰。台南地院審理後，將她判刑3月，賠10萬元。

判決資料指出，邱女因騷擾並違反保護令行為，2023年時被台南地院判拘役65日，賠償20萬餘元，邱女在保護令有效期間仍持續跟騷。

邱女與受害人是朋友關係，邱女為追求男方，持續跟蹤騷擾，台南地院於2023年3月間核發1年保護令，裁定邱女不得騷擾男方。但邱女在2023年11月間，曾1天連打15通電話給男方，對方一接通她就掛斷，還把電話設成無顯示號碼。而後又打5通電話到男方服務的宮廟，誆稱已付費請男方提供祭改服務，若男方未回電聯絡會提告詐欺。

男方指出，他的職業是農夫，身處偏鄉，民風淳樸，與人往來一向單純，作息時間也是早睡早起，但邱女反覆地使用不同電話號碼或不顯示號碼的電話及不同的臉書帳號不斷的干擾他、干擾他的未婚妻，還干擾他所經營販賣農產品之網店及他服務的廟宇，他與未婚妻共同經營之多個販賣農產品網站，自2023年1月起即因被告之騷擾行為迄今16個月期間，時有帳號惡意私訊恐嚇、騷擾、假意購買商品後又退貨或報名活動、要求上課等情事不斷出現，他及未婚妻，皆因邱女的騷擾身心俱疲，不堪其擾，無法正常經營事業，經營事業阻礙甚鉅，困擾不已。

男子說，受邱女的騷擾行為影響，如遇到不熟識客人的詢問，都會很擔心會不會又是邱女利用其他帳號假意購買實則意圖進行騷擾，在家也要擔心會不會邱女又來敲門或是跑到他家附近盯哨。邱女並沒有悔意，在2023年11月25日還在臉書置頂貼文仍寫：「好農夫、好法師，但不代表是好人。要我賠120萬元，你吃土吧你。...我有的是好律師以及比你多的時間，跟你耗沒關係。＃五鬼退散＃去屎＃我是天醫甲○○...」，認為邱女不法侵害他的精神自由之人格法益，情節重大，且多次打電話聯繫他之工作場所及服務之廟宇，致他名譽權亦受有侵害，並請求被告賠償精神慰撫金新台幣100萬元等語。

法官審理時，邱女辯稱自己患有輕度雙相情緒障礙症，且已全部刪除雙方共同好友，也沒再寫文章貼網路，以免農夫或其親友看見，她已經很克制了，且她的行為並沒有影響到男方商店的商譽，因為男方的訴訟，讓她精神狀況不穩定，工作及收入也變得不穩定，男方請求100萬元精神慰撫金過高。

台南地院民庭法官認為，邱女確因跟騷、違反保護令，將她判刑3月，邱女與男方原僅是朋友關係，邱女連續違反保護令以電話多次騷擾農夫，造成男方精神痛苦，考量受害程度與雙方社經地位等條件，判邱女應賠農夫10萬元。本案仍可上訴。