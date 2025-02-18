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少女手上長小水泡以為汗疹　就醫一驗才知「是二期梅毒」

▲桃園市張姓男子前年11月間清晨在中壢區見2名女子夜歸，竟趁機自後熊抱，還徒手對2女襲胸得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲少女原以為是汗皰疹、蕁麻疹，結果就醫檢查才知道是二期梅毒。（示意圖／免費圖庫Pxhere）

記者柯振中／綜合報導

一名16歲的少女近期手部長出奇怪的小水泡，有時還會伴隨發癢、紅腫的症狀，原先以為只是汗皰疹、蕁麻疹，沒想到經過仔細檢查，竟是罹患二期梅毒。對此，輔仁大學附設醫院兒童急診科主任王聖儒提醒，梅毒不只會透過性行為傳播，口交、親密接觸也可能感染。

王聖儒在臉書上分享，這名16歲的少女近2、3個月出現首部長小水泡的症狀，有時候還會發癢、紅腫，不過少女沒有太過在意，以為只是汗皰疹、蕁麻疹等症狀。

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少女多次前往診所就醫，反覆治療卻沒有效果，直到手腳都出現紅疹，手掌、腳底甚至開始脫皮，手臂也出現莫名瘀青，才嚇得到醫院就診。

王聖儒經過仔細檢查，發現症狀相當可疑，抽血檢驗後，確認少女感染的是「二期梅毒」。

▼少女原以為是汗皰疹、蕁麻疹，就醫才知道是二期梅毒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲桃園市涂姓男子今年3月間身體不是到中壢區某醫院掛急診，治療過程卻情緒失控將3名醫護人員徒手毆打成傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

王聖儒解釋，梅毒是由梅毒螺旋體（Treponema pallidum）引起的性傳染病，如果沒有治療的話，病情會分為四個階段，第一階段為感染後約3週左右，生殖器、口腔出現無痛性潰瘍，不過常常被忽略。

第二期症狀則是感染數週至數個月後出現，可能有全身紅疹，尤其是手掌、腳底的銅幣疹，伴隨脫皮、扁平濕疣、淋巴腫大等症狀，甚至可能有發燒、肌肉痠痛及掉頭髮等狀況出現。

再來則是潛伏期，表面症狀可能已消失，但仍有病菌潛伏在體內，這種情況可能持續數年。

至於第三期梅毒，則是感染數年後，可能侵犯心血管、神經系統，甚至導致失明、癱瘓或失智。

王聖儒說，少女的症狀符合典型的二期梅毒，卻被誤認為普通的皮膚病，導致延誤診斷。所幸梅毒早期時，透過盤尼西林治療的效果極佳，只要按時治療，大部分患者都能完全康復。

王聖儒對此提醒，青少年與年輕族群進行性行為時，務必使用防護措施，且應該定期檢查性病，如梅毒、HIV、淋病、披衣菌感染等等。若有出現生殖器潰瘍、手腳紅疹、異常掉髮、皮膚脫屑等症狀，也要盡早至醫院皮膚科或感染科檢查，不要自行亂擦藥。

王聖儒最後提醒，梅毒不僅會透過性行為傳播，口交、親密接觸也有可能感染，務必要多留意。

 
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