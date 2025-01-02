尾牙被排坐別桌　他全程假笑「吃素被歧視」：想跟熟人坐！網不挺

▲原PO不滿坐素食桌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

最近許多公司舉辦尾牙，犒賞員工、團隊一年的辛勞，有網友表示，在公部門上班，因為自己吃鍋邊素，每年參加尾牙時，都會被安排到另外一桌，跟不認識的素食者一起吃，抱怨公部門都不挑選有素食選項的餐廳，覺得被歧視。對此，網友卻認為，「尊重吃素的，但也要尊重一下不吃素的吧，難道全桌陪你吃素？」

有網友在Dcard發文，「討厭年底吃尾牙之歧視素食」，每年都想逃避吃尾牙，除了要假裝跟同事感情好以外，因為自己吃素，所以每次都會被排到素食桌，跟其他不認識的人一起吃飯，「每年不管吃尾牙或春酒，都不會特別選有素食的餐廳，我就不認識其他部門吃素的人啊，要吃尾牙好歹跟自己同部門的人一起吃飯吧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他抱怨，連這種上菜安排都做不到，還硬要舉辦尾牙，「或是根本不排素食，就是中式桌菜叫你吃青菜那幾道就好，難吃得要命又要假笑，又不尊重人」。

貼文曝光，網友認為要互相尊重，「妳不要去就好啦，還是妳覺得自己重要到沒有妳活動沒辦法進行？素食本來就是少數人，妳要多數人配合少數本來就很麻煩」、「要跟熟人坐，又要吃素，不就是要整桌熟人陪你吃素？」「集中一桌我覺得還好，但是故意不安排，我覺得就有歧視飲食習慣的疑慮」。