陸首艘國產航母山東艦列5年里程碑　陸媒：綜合作戰能力快速提升

▲解放軍釋出消息：山東艦近日完成2024年度最後一次海上訓練任務。（圖／翻攝CCTV）

記者任以芳／綜合報導

中國海軍山東艦近日完成2024年度最後一次海上訓練任務，順利返回某軍港。從近海到遠洋，從體系到聯合，入列5年來，山東艦結合自身使命任務，利用重大演訓等時機，狠抓綜合能力生成，不斷推動綜合作戰能力快速提升。

山東艦是大陸首艘自主設計、自主建造、自主配套的常規動力航空母艦，2019年12月17日正式服役，由此開啓中國國產航母時代和「雙航母」時代。

5年來，山東艦以盡快形成綜合作戰能力為導向，以遠海大洋為「練兵場」，先後參與執行「聯合利劍」等任務。與入列時相比，山東艦艦載機放飛保障時間大幅縮短，再次出動準備效率大幅提高，已具備全天候複雜氣象作戰能力。

▲山東艦飛行甲板區域。（圖／翻攝CCTV）

《環球時報》曾釋出山東艦畫面，主要工作區域是飛行甲板， 面積有三個足球場大小。船艏及甲板左舷均配有起飛點，飛機在這個位置才能在最快的時間內起飛。山東艦的船艉有強大的阻攔索，能讓保持巨大衝力的飛機在幾秒內安全停止在跑道上。

為了指揮每架飛機的安全起降和維持人員在甲板上有序作業，並保證人員和艦載機安全，要求航母甲板作業人員按照任務分工穿著不同顏色的甲板防護識別服，來區分不同的職責。在山東艦上共有紅、黃、綠、藍、紫、棕、白七種顏色識別服。

解放軍迎接2025年到來大秀肌肉，除了山東艦船來新消息，自主研制建造的首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」正式出塢，意味著該艦自27日下水之後，整船主體建造已經完成，將進入下一階段的舾裝和調試工作。

有關「第六代戰鬥機成功首飛」的傳聞也成為外界關注的熱門話題。《環球時報》引述美媒《動力》網站稱，社交媒體於本月26日上流傳的照片和影片顯示，大陸當天成功試飛了一款高性能有人駕駛第六代隱身戰鬥機，並由殲-20戰鬥機伴飛。東部戰區今釋出新MV用「銀杏與飛鳥」做隱喻證實有此事。

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