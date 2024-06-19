出獄7天就犯案！抵刀美容師搶劫還裝病求交保　惡男下場曝

記者黃宥寧／台北報導

歹路毋湯行！55歲陳姓男子出獄第7天，跑到北市士林區某家美容店以「臉部護膚」名義消費，卻在結帳時拿出美工刀威脅邱姓美容師交出櫃檯內財物，隨之逃逸，3天後網咖落網被起訴收押至今。士林地院一審宣判，依攜帶兇器強盜未遂，處有期徒刑4年6月。

今年1月31日，有竊盜等前科陳男跑到美崙街一家美容店做課程消費，結帳時卻突持美工刀架邱姓美容師脖子，要脅交出財物，邱女先聽從要求找財物，趁陳男略微鬆手之際逃離現場，陳男隨即落跑，2天後在大同區網咖落網。

檢方認，陳男用美工刀架在美容師頸部，致美容師不能抗拒，且攜帶美工刀、束帶進入美容店消費，與一般消費後不付錢的詐欺行為不同，依加重強盜未遂起訴羈押。

▲陳壽龍以美工刀架在美容師脖上逼其交付錢財。（圖／翻攝自IG／當事人）

法院審理時，遇上花蓮4月3日強震，在看守所的陳男透過律師說，花蓮家人是受災戶，哥哥年紀也很大了，替其擔心，請求法官交保回去幫忙家裡處理一些事，並承諾日後會準時到庭審理讓案件順利進行等語。

法官認，陳男案發後逃逸藏匿網咖，居無定所，且涉犯最輕本刑7年以上有期徒刑重罪，有高度逃亡可能，自稱因缺錢犯案，有多次竊盜、強盜前科，又在今年1月24日出獄，同年月31日犯加重強盜未遂案，足認有反覆實施之餘，故裁定聲請駁回。

上月陳男又以「好幾天沒有睡覺，身體狀況越來越差」等理由，聲請交保出去就醫治療，法院打臉並無因非保外就醫顯難治癒的情形所罹患病症，再次駁回其聲請。