　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國王女球迷「兇狠大U」爆紅！本尊IG曝光　超帥反應被讚爆

「超凶」國王女球迷爆紅IG曝光　友人遭酸民攻擊她力挺發聲

▲新北國王比賽期間，一名女球迷因火辣身材成為場邊焦點。（翻攝自TPBL YouTube）

文／鏡週刊

新北國王28日以111:108險勝高雄全家海神，林書豪在延長賽的出色表現功不可沒。除了精彩的球賽，場邊一位身材姣好的國王女球迷也意外成為焦點，卻導致其身邊友人遭酸民無端攻擊，讓女球迷在社群發聲替好友抱不平。

新北國王與高雄全家海神於28日在新莊體育館上演一場精采的對決，戰況激烈讓球迷們看得熱血沸騰，除了球員精彩表現外，場邊一位國王女球迷也成為眾人目光焦點。休息時間，鏡頭捕捉到一位笑容甜美的女球迷，她身穿大U領緊身上衣，展現出傲人上圍，最初她與身邊友人開心聊天，經有人提醒才意識到自己現身大螢幕，隨即掩嘴害羞一笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「超凶」國王女球迷爆紅IG曝光　友人遭酸民攻擊她力挺發聲

▲火辣女球迷被網友起底發現是名網美，在網上小有名氣。（翻攝IG@issacanss）

場邊花絮曝光後，在網上掀起一陣騷動，不少網友被她火辣身材所吸引，紛紛敲碗想找到這位美女球迷的IG。然而，也有一部分酸民網友將矛頭指向她身旁的好友，無端對她身邊的朋友進行言語霸凌。事後這名火辣女球迷的IG、Threads被網友肉搜起底，發現她是一名網美，有超過4萬粉絲追蹤，這名網美眼見部分網友惡意攻擊同行友人，在社群發文捍衛朋友：「要評身材都無所謂，長怎樣我開心就好，但留言損及到旁邊朋友，有些更毀我清白。他是我很要好的人，找他看球也是還人情，看到他好端端被惡意攻擊真的愧疚，誠心希望台灣網民嘴巴能乾淨一點。」

貼文一出，不少網友稱讚火辣女球迷正義感十足，「辛苦美女了，還要跟這些人舌戰」「三觀比五官還正，愛了」，還有人也出聲力挺，「酸人是他們唯一的娛樂真的蠻病態」「台灣總是不缺酸民 以為當鍵盤俠不用負法律責任」「不用太在意那些躲在手機後面的人」「嘴巴髒的男生代表他們自己很自卑」。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
蔡阿嘎曬豪宅照撂話「幹大事」　蘿拉住處遭警搜出毒菸彈
拆包裹驚見「羞羞棒」　她見購買人姓名臉紅：婆婆買的！急求援
台中老師找畢業女學生當小孩家教　演變成SOD「女教師」不倫劇

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
看不到元旦曙光「武嶺一片霧」　打卡人潮網驚：台灣人好熱血！
朱立倫拋「同為中華、異為體制」新論述　籲兩岸求同尊異
「火焚折屍」塞冰箱！狠嫌嗆：關你屁事啦　涉3罪遭聲押禁見
鏡新聞民調／柯文哲涉京華城容積案遭起訴　43.9%認為證據不
漫畫家魚夫病逝　肝癌「5大警訊」小心！出現1個已末期
快訊／趙露思「走路搖晃站不穩」！　復健畫面曝光
等101煙火！　一群人全拍錯「拍到這一棟」糗炸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

元旦迎曙光！合歡山停車場凌晨就爆滿　遊客塞爆武嶺觀景台

看不到元旦曙光「武嶺一片霧」！打卡人潮網驚：台灣人好熱血

紫南宮湧10萬人搶錢母！7公里人龍畫面曝　頭香9天前就來了

國王女球迷「兇狠大U」爆紅！本尊IG曝光　超帥反應被讚爆

2025基隆歷年最長煙火秀　660秒璀璨跨年煙火點亮夜空

北大武山重新開放了　屏東內埔警籲山友遵守登山規定

議員批「台中跨年變攻擊砲」　落焰射群眾！民眾驚逃：砸在頭上

台鐵跨年疏運破19萬人創新高　元旦增開4列車加強整備

等101煙火！一群人全拍錯「拍到這一棟」糗炸　ICU醫笑翻

太平山元旦日出「雲海中露臉」　千人迎接2025第一道曙光

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

火焚折屍塞 #冰櫃 ！ 主嫌落網嗆記者：關你屁事啊

安心亞爆乳馬甲裝「幫你呼呼」辣翻　「一字馬.M字腿」13分鐘組曲開全Mic

女買拖把二度退貨被拒 #大東夜市 咆哮警強制送醫 #台南

炎亞綸現身台南跨年　驚喜合唱蔡黃汝！

小哈利曾反抗父母「疫情飛紐約就學」　拒絕迎合他人審美「把人生的秀演好」

元旦迎曙光！合歡山停車場凌晨就爆滿　遊客塞爆武嶺觀景台

看不到元旦曙光「武嶺一片霧」！打卡人潮網驚：台灣人好熱血

紫南宮湧10萬人搶錢母！7公里人龍畫面曝　頭香9天前就來了

國王女球迷「兇狠大U」爆紅！本尊IG曝光　超帥反應被讚爆

2025基隆歷年最長煙火秀　660秒璀璨跨年煙火點亮夜空

北大武山重新開放了　屏東內埔警籲山友遵守登山規定

議員批「台中跨年變攻擊砲」　落焰射群眾！民眾驚逃：砸在頭上

台鐵跨年疏運破19萬人創新高　元旦增開4列車加強整備

等101煙火！一群人全拍錯「拍到這一棟」糗炸　ICU醫笑翻

太平山元旦日出「雲海中露臉」　千人迎接2025第一道曙光

玩花蓮海洋公園「免費送高雄義大門票」　還能看五月天演唱會

鄭家純醫生老公「首露臉」！結婚滿2年嗆酸民：說要切ㄐㄐ的記得喔

超高齡社會時代共同推動壯世代理念　元旦舉辦車隊遊行

元旦迎曙光！合歡山停車場凌晨就爆滿　遊客塞爆武嶺觀景台

熱火、火箭衝突混戰懲處出爐　使出過肩摔的湯普森遭禁賽2場

台灣頭擁抱愛愛永續　基隆元旦升旗迎接2025

看不到元旦曙光「武嶺一片霧」！打卡人潮網驚：台灣人好熱血

合歡山成菜市場！遊客追雪賞星亂丟垃圾　警將重罰

屏東潮州警揭露詐騙新手法　監理單位催繳罰單...竟是假的

紫南宮湧10萬人搶錢母！7公里人龍畫面曝　頭香9天前就來了

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

生活熱門新聞

恭喜！　5生肖2025旺爆

政論漫畫家魚夫肝癌過世　發現時已末期

霸王級寒流要來了？負北極振盪訊號出現

101煙火秀獲讚　賈永婕：不用跳海吧？

急凍5天！　下波強冷空氣時間曝

今明「全台有雨」　下最大時間曝

全台下3天！　「降雨高峰」時間曝

台北101煙火秀迎接2025！《ETtoday》祝讀者新年快樂

台北跨年　加拿大聲樂老師驚喜獻唱

等101煙火！一群人「全拍錯棟」ICU醫笑翻

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

LIVE／義大世界全台最長999秒煙火秀

全台下2天！　下周恐入冬首波寒流

國道監視器「直播101煙火」　高公局道歉：確有不當

更多熱門

相關新聞

入名人堂候選名單　魔獸：我還沒退休

入名人堂候選名單　魔獸：我還沒退休

2025年籃球名人堂候選名單今(20)日揭曉，與天王詹姆斯(LeBron James)同為2003梯的「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)有望以兩種不同的身份入選，「魔獸」霍華德(Dwight Howard)也在名單上，過去曾被歷史75大球星榜單遺漏的他又驚又喜，「我還沒退休，但我會接受。」

陳子豪難留兄弟？味全仍在搶人行列

陳子豪難留兄弟？味全仍在搶人行列

32歲拉脫維亞男籃球員墜樓身亡

32歲拉脫維亞男籃球員墜樓身亡

害網美腸穿孔遭剖腹怒控禾馨　執刀醫師回應了

害網美腸穿孔遭剖腹怒控禾馨　執刀醫師回應了

朱育賢合約曝光　味全已提25人名單

朱育賢合約曝光　味全已提25人名單

關鍵字：

國王女球迷網美酸民正義感籃球

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊

恭喜！　5生肖2025旺爆

政論漫畫家魚夫肝癌過世　發現時已末期

快訊／台中跨年晚會突傳緊急通報！

新莊16歲少年跨年夜墜樓亡

陸跨年眾女星大唱中文版〈APT.〉挨批難聽

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」尷尬畫面曝

台中跨年會場警報二度響起！別再來了

台南跨年晚會插曲！布條綁汽球飄空中

安森「一邊哭一邊跨年」破千人！

政論漫畫家「魚夫」驚傳過世　享壽64歲

王瞳爆祕戀小2歲金曲才子「五官神似艾成」

即／蔡阿嘎帶警察上門強制執行！　蘿拉家搜出喪屍煙彈

醉女叫車遇惡司機被帶回家脫褲猥褻！

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸

更多

最夯影音

更多

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面