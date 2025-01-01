國王女球迷「兇狠大U」爆紅！本尊IG曝光　超帥反應被讚爆

▲新北國王比賽期間，一名女球迷因火辣身材成為場邊焦點。（翻攝自TPBL YouTube）

文／鏡週刊

新北國王28日以111:108險勝高雄全家海神，林書豪在延長賽的出色表現功不可沒。除了精彩的球賽，場邊一位身材姣好的國王女球迷也意外成為焦點，卻導致其身邊友人遭酸民無端攻擊，讓女球迷在社群發聲替好友抱不平。

新北國王與高雄全家海神於28日在新莊體育館上演一場精采的對決，戰況激烈讓球迷們看得熱血沸騰，除了球員精彩表現外，場邊一位國王女球迷也成為眾人目光焦點。休息時間，鏡頭捕捉到一位笑容甜美的女球迷，她身穿大U領緊身上衣，展現出傲人上圍，最初她與身邊友人開心聊天，經有人提醒才意識到自己現身大螢幕，隨即掩嘴害羞一笑。

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▲火辣女球迷被網友起底發現是名網美，在網上小有名氣。（翻攝IG@issacanss）

場邊花絮曝光後，在網上掀起一陣騷動，不少網友被她火辣身材所吸引，紛紛敲碗想找到這位美女球迷的IG。然而，也有一部分酸民網友將矛頭指向她身旁的好友，無端對她身邊的朋友進行言語霸凌。事後這名火辣女球迷的IG、Threads被網友肉搜起底，發現她是一名網美，有超過4萬粉絲追蹤，這名網美眼見部分網友惡意攻擊同行友人，在社群發文捍衛朋友：「要評身材都無所謂，長怎樣我開心就好，但留言損及到旁邊朋友，有些更毀我清白。他是我很要好的人，找他看球也是還人情，看到他好端端被惡意攻擊真的愧疚，誠心希望台灣網民嘴巴能乾淨一點。」

貼文一出，不少網友稱讚火辣女球迷正義感十足，「辛苦美女了，還要跟這些人舌戰」「三觀比五官還正，愛了」，還有人也出聲力挺，「酸人是他們唯一的娛樂真的蠻病態」「台灣總是不缺酸民 以為當鍵盤俠不用負法律責任」「不用太在意那些躲在手機後面的人」「嘴巴髒的男生代表他們自己很自卑」。

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