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台北101煙火秀獲讚歷年最美　賈永婕：應該不用跳海吧？

記者黃翊婷／綜合報導

台北101煙火秀長達6分鐘，搭配Team Taiwan棒球英雄光雕秀，獲得不少民眾讚美這次的煙火秀超級漂亮，堪稱歷年最美，音樂也搭配得很好。台北101董事長賈永婕1日凌晨在社群平台發文，幽默表示，「煙火放完心中大石放下了。賈董應該不用跳海吧？」

▲▼台北101跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲這次的台北101跨年煙火秀獲得不少網友好評。（圖／記者湯興漢攝）

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這次台北101跨年煙火的主題為「Team Taiwan Champion」，時長為5＋1分鐘，除了煙火秀之外，還有Team Taiwan棒球英雄光雕秀，讓民眾相當期待。而煙火秀結束之後，有不少人在Threads上留言讚美台北101煙火秀，「歷年最美」、「101煙火好棒，音樂也搭得好」、「煙火超美！可惜投影只有一面沒看到台灣英雄」、「煙火超漂亮，跟以前都不一樣，果然賈董真懂」、「今年煙火超級美」、「煙火跟動畫都很棒」。

賈永婕談跨年台北101煙火秀。（圖／翻攝自賈永婕臉書、Threads）

▼▲賈永婕與101團隊的大合照。（圖／翻攝自賈永婕臉書、Threads）

賈永婕談跨年台北101煙火秀。（圖／翻攝自賈永婕臉書、Threads）

賈永婕1日凌晨在Threads、臉書等社群平台上發文，幽默表示，「煙火放完心中大石放下了。賈董應該不用跳海吧？」並大力感謝101團隊、交通部觀光署、中華電信、台灣證交所、國泰金控的協助，同時也希望網友們可以多給她一些影片，她想看看不同角度的煙火，「終於我要先好好睡一覺！最近練游泳有一點累。2025新年快樂！」

賈永婕之所以會提到「跳海」這個哏，是因為2024年10月的國慶煙火，曾被立委賴士葆批評不夠精彩，她便找來立委王世堅合作拍攝一部自嘲影片，影片中的王世堅逼問，「賈董，現在跨年煙火到底是怎麼樣？妳說說看。妳不要再搞什麼『永婕同心』，我們全民沒有義務看妳跟先生放閃」、「若這次跨年煙火沒放好，要嘛就跳海，要嘛就下台」，當時還被網友們封為是「自嘲的最高境界」。

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