迎戰信義區跨年人潮！萊爾富2店鋪拆門了　人力增10倍快速結帳

▲備戰信義區跨年人潮，萊爾富北市信彩店拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門。（圖／萊爾富提供）

記者楊惠琪／台北報導

跨年夜最受矚目的台北101煙火秀午夜登場，今年跨年煙火將長達6分鐘，還有Team Taiwan棒球英雄光雕秀，預料下班後信義區將湧入跨年人潮。鄰近台北市政府周邊的萊爾富「北市信彩店」與「信義市府站」2家門市，今早拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加10倍人力支援，方便民眾快速結帳。

萊爾富表示，今年仍維持往例，為便利跨年民眾能順暢進出門市購物，今天上午10點已拆除「北市信彩店」與「信義市府站」的大門、櫥窗玻璃、冰箱門，並增加10倍人力支援應戰，並準備跨年狂歡必喝的提神咖啡、飲品、便攜式熱食，像是關東煮、包子、熱狗、茶葉蛋，還有多項禦寒防雨的限時優惠商品，包括暖暖包、拖鞋、雨具等，提供民眾萬全的準備，開心歡度跨年夜。

為搶跨年商機，萊爾富從今起至2025年1月2日，推出限時3天「跨年一起FUN」優惠活動，最低5折起，包括大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵買1送1、還有多項指定飲品、鮮食、便當、泡麵、啤酒均享有優惠。

因應信義區將湧入百萬跨年人潮，全家便利商店也全力備戰，位於松壽路核心戰區的「全家建鑫店」動員超過8倍人力，店舖增設至9台收銀機，預估跨年夜來客數增加3倍，其他信義區、東區等重點店舖在人力動員、結帳收銀機、商品備貨量皆已完備，並重點陳列溫暖型商品如暖暖包、飲用水、溫罐飲品、雨具等，以及熟食區提供SOHOT炎選、熱狗、夯番薯及馬尚煮；同時推出累計多達10天的跨年優惠，包含派對必備SOHOT炎選炸雞桶、Let’s Café、Fami!ce，還有暖暖包、發熱衣皆享優惠，應援消費者的跨年夜。





▲全家便利商店在信義區、東區門市動員人力，加快結帳速度。（圖／業者提供）