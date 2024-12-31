　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

迎戰信義區跨年人潮！萊爾富2店鋪拆門了　人力增10倍快速結帳

▲超商迎跨年。（圖／業者提供）

▲備戰信義區跨年人潮，萊爾富北市信彩店拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門。（圖／萊爾富提供）

記者楊惠琪／台北報導

跨年夜最受矚目的台北101煙火秀午夜登場，今年跨年煙火將長達6分鐘，還有Team Taiwan棒球英雄光雕秀，預料下班後信義區將湧入跨年人潮。鄰近台北市政府周邊的萊爾富「北市信彩店」與「信義市府站」2家門市，今早拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加10倍人力支援，方便民眾快速結帳。

萊爾富表示，今年仍維持往例，為便利跨年民眾能順暢進出門市購物，今天上午10點已拆除「北市信彩店」與「信義市府站」的大門、櫥窗玻璃、冰箱門，並增加10倍人力支援應戰，並準備跨年狂歡必喝的提神咖啡、飲品、便攜式熱食，像是關東煮、包子、熱狗、茶葉蛋，還有多項禦寒防雨的限時優惠商品，包括暖暖包、拖鞋、雨具等，提供民眾萬全的準備，開心歡度跨年夜。

為搶跨年商機，萊爾富從今起至2025年1月2日，推出限時3天「跨年一起FUN」優惠活動，最低5折起，包括大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵買1送1、還有多項指定飲品、鮮食、便當、泡麵、啤酒均享有優惠。

因應信義區將湧入百萬跨年人潮，全家便利商店也全力備戰，位於松壽路核心戰區的「全家建鑫店」動員超過8倍人力，店舖增設至9台收銀機，預估跨年夜來客數增加3倍，其他信義區、東區等重點店舖在人力動員、結帳收銀機、商品備貨量皆已完備，並重點陳列溫暖型商品如暖暖包、飲用水、溫罐飲品、雨具等，以及熟食區提供SOHOT炎選、熱狗、夯番薯及馬尚煮；同時推出累計多達10天的跨年優惠，包含派對必備SOHOT炎選炸雞桶、Let’s Café、Fami!ce，還有暖暖包、發熱衣皆享優惠，應援消費者的跨年夜。

▲超商迎跨年。（圖／業者提供）

▲全家便利商店在信義區、東區門市動員人力，加快結帳速度。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
被指證實「WEN」是柯文哲！　蔡壁如氣炸嗆告檢調
快訊／淡水客運司機頭部中彈亡！
手機「放床頭充電」突爆炸！　恐怖燒傷照曝光
快訊／雙載摔落田　夫當場喪命、妻重傷
火焚折屍塞冰櫃！　主嫌大聲嗆記者：關你屁事啦
北檢抗告！律師曝2走向「若失敗，可換別條路」：有證據基礎
獨／台中女高中生　口吐白沫死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

新年第一購！東森購物跨年LIVE迎接2025　東森廣場北車地下街消費送好禮

迎戰信義區跨年人潮！萊爾富2店鋪拆門了　人力增10倍快速結帳

2大平台「跨年夜暫停外送時間、區域」一次看！台中停送18hr⭡

4大超商「跨年優惠」懶人包！咖啡買1送1　熱食、暖暖包下殺　

【廣編】尚格春節禮獻　大摩與賈靜雯同賀璀璨蛇年

降溫冷吱吱　到家樂福一站購足 酸香番茄、鮮美雞湯、胡椒麻辣通通有

酸痛藥布怎麼挑？醫生分享「挑選準則」看準消炎成分＋大廠牌品質

給毛孩五星美味！西莎®「鮮肉主食碗」看得見真材實料　好市多實體線上同步開賣

好市多喝的全效保健品掀搶購熱潮 ！ 一杯香濃好喝，抵瓶瓶罐罐！

【廣編】中山麗池新建工程簽約儀式　甲山林攜手達欣工程打造市中心精品宅

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空失事179死僅2生還　倖存空少後遺症恐全身癱瘓

新年第一購！東森購物跨年LIVE迎接2025　東森廣場北車地下街消費送好禮

迎戰信義區跨年人潮！萊爾富2店鋪拆門了　人力增10倍快速結帳

2大平台「跨年夜暫停外送時間、區域」一次看！台中停送18hr⭡

4大超商「跨年優惠」懶人包！咖啡買1送1　熱食、暖暖包下殺　

【廣編】尚格春節禮獻　大摩與賈靜雯同賀璀璨蛇年

降溫冷吱吱　到家樂福一站購足 酸香番茄、鮮美雞湯、胡椒麻辣通通有

酸痛藥布怎麼挑？醫生分享「挑選準則」看準消炎成分＋大廠牌品質

給毛孩五星美味！西莎®「鮮肉主食碗」看得見真材實料　好市多實體線上同步開賣

好市多喝的全效保健品掀搶購熱潮 ！ 一杯香濃好喝，抵瓶瓶罐罐！

【廣編】中山麗池新建工程簽約儀式　甲山林攜手達欣工程打造市中心精品宅

曾雅蘭被公公趕出家門　委曲首度談事件始末

防守詹皇9年終於變隊友　湖人新援：現在只要拉下臉跟他要鞋

基隆焚屍案主嫌超狡猾！陽台抽菸見警圍捕　叫友唬弄遭識破

北檢不死心！侯漢廷「分析背後用意」喊扯：沒金主敢捐錢了

貨櫃車國道過磅新制宣導期延明年底　逃磅115年元旦起重罰9萬元

雷艾美的鬆獅犬養8年仍愛咬人　熊爸：牠就不喜歡啊

趕跨年前清法案　韓國瑜喬定「就服法、證交稅條例」今拚三讀

快訊／淡水客運司機頭部中彈亡！倒臥休息室血流滿地

南屯7年屋919前後單價差4萬　專家曝「最有機會減漏」屋齡區間

被指證實「WEN」是柯文哲！蔡壁如否認　氣炸嗆要告檢調

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

消費熱門新聞

好市多喝的全效保健品掀搶購熱潮 ！

2大平台跨年夜暫停外送時間、區域一次看

4大超商「跨年優惠」懶人包　咖啡買1送1

機車界的雙料冠軍！滿意度調查結果大揭密

痠痛貼布貼錯當心副作用！

超商跨年咖啡買1送1！全家、萊爾富夯品下殺

7-11跨年咖啡買7送7！全台優惠一次看

7-11咖啡「買7送7」今開賣！

用了N年才知道！菜瓜布冷知識大公開

2大外送平台跨年夜暫停外送時間先看

全家「7元燒仙草」補貨優惠延長

漢堡王4層無麵包小牛堡限時2天回歸

速食店跨年優惠整理包

7-11開賣吉伊卡哇紅包袋！16款超萌IP一次買齊

更多熱門

相關新聞

PEDRO台灣限定托特包平價夯款

PEDRO台灣限定托特包平價夯款

來自新加坡的CHARLES & KEITH（簡稱小CK）旗下包袋配件品牌PEDRO，繼開設台北101首店之後，今年12月底終於迎來全新的微風信義店，打造出簡潔現代的購物空間，熱門的單肩包、樂福鞋全都到齊，同時還帶來了台灣限定絎縫單肩托特包，不能錯過！

2025信義區跨年餐廳營業時間整理

2025信義區跨年餐廳營業時間整理

「淡水跨年煙火」美食、交通懶人包

「淡水跨年煙火」美食、交通懶人包

台北101跨年煙火「11處觀賞點」

台北101跨年煙火「11處觀賞點」

台北101「最大股東」釋權　傳中信金、正大集團承接

台北101「最大股東」釋權　傳中信金、正大集團承接

關鍵字：

跨年煙火台北101跨年人潮便利商店優惠活動

讀者迴響

熱門新聞

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫　王大熊、李婉瑜偷情毀婚姻

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

涉貪今下午宣判！　林姿妙：原來我是安捏被起訴

超準心測秒讀你的「內心狀態」

碩士生暈船SWAG早春女神　威脅毀掉「人身」慘了

韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」

她上陽明山濃霧中消失　竟陳屍橋墩

北檢再抗告　律師揭柯文哲案2關鍵：不是電子腳鐐可解決

橘貓領養4天遭虐　潑漂白水被拋棄

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面