安全伙伴計畫執行成果觀摩會　職安署攜手台塑推動安全升級

▲勞動部職業安全衛生署與台塑企業共同舉辦「113年度安全伙伴計畫執行成果觀摩會」。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

勞動部職業安全衛生署與台塑企業共同舉辦「113年度安全伙伴計畫執行成果觀摩會」，邀請國內石化業、各地工業區管理局、職安署各區勞動檢查機構參加，由台塑企業分享近年來於減災、製程安全管理方面之努力成果。

在永續經營之共同願景下，職安署與台塑企業於2017年8月30日簽署安全伙伴宣言，雙方約定結合彼此防災資源，落實製程安全管理系統、承攬商管理制度，及人員專業知識與安全訓練等各方面的精進推動，藉以降低職業災害、提升產業競爭力，並舉辦安全伙伴計畫執行成果觀摩會，向外界分享推動經驗，透過交流與觀摩，期望業界能同步提升製程安全管理的水平。

此次安全伙伴計畫執行成果觀摩會由職安署長鄒子廉與台塑企業總管理處總經理林善志共同主持。在職安署輔導之下，台塑企業展現過去一年於工安領域的多項創新技術，包括智慧化科技應用於工安管理、無火花技術、無人入槽清洗技術等從源頭消除危害之做法，並分享台塑企業旗下之台化公司獲選為職安署113年度國家職業安全衛生獎標竿企業之推動歷程，供石化業界參考學習。

總經理林善志表示，台塑企業特別重視職安署所指導的各項工安管理建議，並立即予以改善與推動，促使麥寮園區今年重大火災發生次數維持0件、危險性流體管線洩漏由過去五年平均的117件下降為0件，以及健康職場認證率達100%等。

工安管理是企業永續經營之基礎。台塑企業作為國內石化業龍頭，除對全國經濟發展作出貢獻外，更積極與政府建構合作伙伴關係，共享彼此防災資源，提升廠區工安管理水準，進一步於工安文化建立與落實上起帶頭作用，爲國內石化產業注入向上提升之力量。

▲勞動部職業安全衛生署與台塑企業共同舉辦「113年度安全伙伴計畫執行成果觀摩會」。（圖／記者王悉宇翻攝）