總被誤認雙胞胎姊妹！　她倆親揭「真實關係」：超尷尬

▲惠特妮和梅根經常被誤認為是姊妹、雙胞胎甚至母女。（圖／翻攝IG@whatwegandidnext，下同。）



記者吳美依／綜合報導

外國部落客惠特妮和梅根，經常被誤以為是姊妹、雙胞胎甚至母女，她們聽到時，總會感到有些尷尬，因為2人其實是相戀16年的同性伴侶，而且即將在明年迎接愛的結晶。

37歲的惠特妮（Whitney Bacon-Evans）來自美國肯塔基州，38歲的梅根（Megan Bacon-Evans）則是英國人，2006年、她們都還是青少女時，透過社群網站MySpace認識彼此，在網路上聊天長達2年，才因為惠特妮去倫敦留學，終於見到彼此。

梅根受訪時回憶，「我們一對到眼，我就知道她是真命天女」，2人果然在2周之後正式交往，並且一直相戀至今。

惠特妮說，「我們經常被誤認為是姊妹、雙胞胎，最糟糕的是母女。不論面對面或在網路上，我們都經常聽到這種說法……我們會友善地糾正他們說，我們已經結婚，而且在一起16年了。」

惠特妮認為，人們能夠感覺到自己與妻子之間的深刻連結，並且想要確認這個連結到底是什麼，但她希望人們不要預設立場。2人過去因為「不能公開關係」吃了太多苦頭，因此即使覺得糾正對方「相當尷尬」，還是選擇大方承認關係。

回顧感情史，梅根與惠特妮2008年在一起，歷經4年遠距離戀愛，直到2012年惠特妮搬到英國，由於當時同性婚姻不合法，因此結為民事伴侶。2017年，2人又在美國結婚，2020年開始嘗試生小孩，儘管歷經多次心碎，如今梅根終於成功懷孕，將於明年5月迎接寶寶。

她們在社群媒體上記錄生活點滴，也持續為多元性別（LGBT+）族群發聲，「我們迫不及待成為媽媽，並且擴大我們的家庭。」