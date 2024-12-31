日女上海被捕「竟因2年前在日行為」　矢板明夫點出3問題：很嚴重

圖文／鏡週刊

中國2015年突以從事間諜活動為由逮捕1名日本女性，《共同社》掌握消息，該婦女被捕竟是因2年前在日本境內行為，震驚外界。對此，日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫點出，日本政府內部可能有中國的協力者，中國長臂管轄已伸到了外國。

《共同社》昨（30日）獨家揭露，一名日本女性2015年前往上海出差卻突被逮捕，她於2019年因間諜罪被判6年有期徒刑；有日本與中國的知情人士透露，該女子約60多歲，2012年至2013年間在東京多次中國駐日大使館的人員交談，雙方聊到中日對立最嚴重的釣魚台（日本稱尖閣諸島）主權歸屬問題，了解中方對該議題的看法後，將談話內容轉告日本政府官員。

孰料該女子2015年赴上海時，竟因2年前在日本境內的行為遭中國逮捕，儘管確定女子向日本官員透露的內容不含中國國家機密，但中方仍指控她從事間諜行動並判刑6年。該案例為首次日本公民在日本行為卻被指控是間諜罪，民眾憂心中國當局可能在日本進行情報收集活動並加以壓制，《共同社》直指，這突顯中國國家主席習近平的領導階層高度重視國安的強硬立場。

對此，矢板明夫昨日深夜於臉書有感而發指出，「這位女性在上海被捕時，我正在北京當記者。記得當時寫過好幾篇報導，當時大家都不知道她被捕的原因。有人推測說她可能是不小心去了一些被管制的地區、拍到了一些不該拍的照片等等。沒想到，她竟然是因為在日本國內的行為被認定為犯罪。」他認為這件事情非常嚴重，並點出3個問題。

矢板明夫表示，「第一，中國的長臂管轄，已經伸到了外國。按照國際常識，每個國家的法律只適用於該國主權範圍內，中國卻無視於這樣的常識。第二，這位女性和日本政府官員的談話內容，竟然被中國拿到手，說明日本政府內部可能有中國的協力者。第三，中國官方對尖閣諸島問題的看法，中國的外交部發言人天天掛在嘴上，根本就不是什麼國家機密，憑這個理由抓人，根本是欲加之罪。」



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