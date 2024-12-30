醉漢西門町買羊肉羹遭拒嗆「把店關一關」打起來　2店員挨告

記者張君豪／台北報導

北市萬華區西門町商圈某間羊肉羹店27日10時許爆發消費者與店員的肢體衝突，當時李男（39歲）喝酒後打算到羊肉羹店買肉羹解酒，但店員稱店內仍在備料、尚未開門營業，李男不滿嗆聲「那你們乾脆店關一關不要開了！」引發2名店員不滿、爆發激烈衝突，警方獲報到場後，將李男帶回，他堅持對2名動手店員提告，警方依規定受理偵辦。



▲李男酒後到西門町某羊肉羹店消費遭拒、雙方爆發肢體衝突。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

萬華警方表示，酒醉的李男當時到西門町商圈漢中街漢口街口附近羊肉羹店消費，但店員告知，尚未開門、店內仍在備料中，李男情緒激動嗆聲「關店算了」，讓店員夏男（51歲）陳男（48歲）認為遭挑釁、找麻煩，便把李男推出店外，雙方爆發口角衝突，並相互動手拉扯。







警員獲報到場後已無衝突，但李男情緒激動亢奮，警方宣告權力後依警職法施行上銬管束，並將李男帶回警所保護，李男情緒穩定酒醒後卻要提告2名店員涉嫌傷害罪，警方依規受理，並將案件函送台北地檢署偵處。

萬華警方呼籲民眾理性飲酒，民眾如出門在外遇有糾紛吵架，切勿以暴力方式應對，可請警方到場協助，避免衍生額外衝突吃上官司。

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