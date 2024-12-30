海尼根台灣搶進800億非啤酒市場！成為首家有在地啤酒廠與多元酒類供應的國際品牌

▲海尼根透過整合旗下品牌，帶來一系列廣受全球消費者喜愛的明星酒類產品。

圖、文／海尼根台灣提供

海尼根台灣今日宣布進軍非啤酒市場，推出葡萄酒、氣泡酒、烈酒等多元酒類產品，擴大品牌影響力，開啟台灣酒類市場的新篇章。這次大膽佈局，瞄準高達800億台幣的非啤酒市場商機，海尼根將成為台灣首個同時擁有在地啤酒廠和多元酒品供應的國際品牌。

全球資源加持，明星產品進軍台灣

海尼根透過整合旗下品牌，帶來一系列廣受全球消費者喜愛的明星酒類產品。例如：

Nederburg尼德堡：高性價比南非葡萄酒，曾在台灣創下熱銷佳績。

Bernini Classic微甜氣泡白葡萄酒：深受年輕消費者青睞，是網美打卡的新寵。

Amarula愛瑪樂香甜奶酒：以濃郁果仁奶香與獨特口感在市場上獨樹一幟。

Bain’s貝恩斯單一穀類威士忌：多次榮獲「世界最佳威士忌」，將成為烈酒迷的必備首選。

Harrier 威士忌餐前酒：亞洲首發獨獻台灣，進軍台灣低酒精威士忌市場新藍海。

這些產品不僅豐富了海尼根在台灣的產品線，更展現品牌的全球資源整合能力與市場前瞻性。

從啤酒到全方位酒類品牌，海尼根持續創新

周冠廷表示：「海尼根的轉型不僅僅在於品項的拓展，更是希望透過高品質的產品，讓品牌成為消費者生活中各種場景的最佳夥伴。我們期待與消費者建立更深的情感連結，共同創造更多美好時刻。」此次進軍非啤酒市場，象徵著海尼根對未來市場需求的精準洞察與強大執行力。面對台灣酒類市場的多元化發展，海尼根以創新為動力，持續引領潮流，成為酒類市場不容忽視的全方位領導者。

【禁止酒駕 未滿十八歲請勿飲酒】