又有冷空氣！跨年夜濕涼「看煙火條件不好」　全台連2天有雨

▲周二正逢跨年，又有新一波東北季風增強，北台灣整天濕涼14至18度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣好轉，中央氣象署指出，明天溫度回升，但夜晚清晨輻射冷卻影響，日夜溫差在10度以上，周二新一波東北季風增強，北台灣整天濕涼14至18度，元旦受南風水氣影響，全台各地都有降雨機會，持續到周四，周五仍有部分水氣通過，基隆北海岸、大台北山區及東半部仍有降雨。

氣象署預報員張竣堯說，這一波冷空氣最冷時間發生在今天清晨，加上輻射冷卻效應，西半部低溫普遍10度或以下，是今年入冬以來整體低溫最廣泛。今天台灣主要受到北方高壓影響，高壓位在中國浙江一帶，高壓附近雲量偏少包含台灣。

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▲今晚到明晨氣溫偏低。（圖／氣象署提供）

他說，今天東半部雨量偏多，西半部從昨晚到今天清晨屬於晴朗，因此在冷空氣影響之外還有輻射冷卻，今天清晨低溫廣泛，西半部普遍有10度或以下低溫，最低溫出現苗栗農改6.8度。

他提到，今晚到明天清晨仍然有輻射冷卻的條件，今晚到明晨彰化到桃園、南投、宜蘭及花蓮甚至金門，都可能有10度左右低溫。明天清晨中部以北、宜花普遍11至12度低溫，其他地區14至16度。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢，張竣堯表示，今天白天冷氣團減弱，溫度有些回升，各地高溫20度以上，明天溫度逐漸回升，但夜晚清晨溫度下降快速，特別在西半部包含中部、南部日夜溫差大在10度以上，留意穿著。

他說，周二受到另一波東北季風增強影響到周六，冷空氣不強，以東北季風強度為主，影響範圍主要是北台灣整天濕涼，約14至18度，其他地區低溫16至18度，其他地區白天高溫20度左右。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，張竣堯指出，今、明天環境偏乾，僅東半部零星降雨，各地晴到多雲。周二跨年當天，因東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區及東半部開始有降雨，其他地區受到南方水氣影響，屬於多雲，因此看煙火條件並不好。

張竣堯說，周三元旦到周四有南方水氣及東北風影響，全台各地轉為陰雨，由於中高層降雨型態是整天多雲，偶有飄雨。周五仍有部分水氣通過，南部及中部山區有些雨勢，周六降雨則以基隆北海岸、大台北山區跟東半部為主。